Dos días de deporte y camaradería en el Arena con el Maxi Vóley

Durante el sábado y domingo, el Estadio Arena fue sede del Encuentro de Maxi Vóley Femenino, una propuesta que reunió a equipos de diversas provincias en un ambiente de competencia sana y compañerismo.

La actividad, destinada a jugadoras mayores de 25 años, ofreció dos jornadas intensas de deporte y recreación, con partidos que despertaron el entusiasmo del público presente. Vecinos y turistas se acercaron al predio para disfrutar de los encuentros y acompañar a las deportistas, que mostraron gran nivel y espíritu colectivo.

Con entrada libre y gratuita, el evento se consolidó como un espacio de integración y promoción del vóley femenino, resaltando el valor del deporte como punto de encuentro y disfrute compartido.