El Sub 17, ya clasificado, cierra con Fiyi la etapa de grupos del Mundial

Doha. La Selección Argentina y Fiyi se enfrentarán este domingo, desde las 9:30, en la Cancha 3 del predio Aspire Zone de Doha por la última fecha del Grupo D del Mundial Sub 17. La Albiceleste ya tiene asegurado su lugar en los 16vos de final, mientras que los fiyianos dependen de un milagro para clasificar. El encuentro será televisado por : D Sports y TV Pública.

La Albiceleste viene de ganar sus dos primeros partidos en el Grupo D: se impuso por 3-2 ante Bélgica en el debut y días después venció 1-0 a Túnez. Con estos resultados, los dirigidos por Diego Placente se clasificaron a los dieciseisavos de final con una fecha de antelación, pero buscarán cerrar la fase de grupos con puntaje ideal.

La realidad de Fiyi es totalmente opuesta a la de Argentina, ya que perdió contra los belgas por 7-0 y cayó 6-0 frente a los tunecinos, lo que los convierte en uno de los peores equipos de la Copa del Mundo. Todavía tiene posibilidades de clasificar a los mano a mano porque pasan ocho de los doce terceros, pero la abultada diferencia de gol en contra (-13) lo deja virtualmente eliminado.

