Germán Hubmann mantiene la punta en el Rally de Almafuerte

Por Santiago Carreño

En una mañana soleada, pero con temperatura baja, se puso en marcha ayer la segunda parte de la etapa inicial del Rally de Almafuerte, luego de haberse realizado el primer tramo en Río Tercero, en la noche del viernes.

El primer sector cronometrado, se disputó en Villa Ascasubi, recorriendo 12,92 Km y fue Germán Hubmann quien abrió la ruta marcando 7m45.3s, luego lo hicieron, Santiago Baldo y Luis Arceluz que no pudieron mejorar el registro del piloto de Canals, hasta que llegó Hernán Echeverría, mejorando en 4.2s para ser el más rápido del tramo.

El segundo especial del día se corrió en el Balneario de Río Tercero, donde Arceluz y Hubmann empataron el mejor tiempo dejando a Echeverría a 0.6s.

Se completó el primer giro con el sector Antena-Balcón del Río y fue para Hubmann, escoltado por Arceluz a 2.0s y Echeverría 4.0s.

Antes del regreso a Parque de Asistencia, Germán Hubmann era líder, seguido de Hernán Echeverría a 4.2s, tercero Luis Arceluz a 5.4s, cuarto Santiago Baldo a 17.6s y quinto Diego Miceli a 44.5s.

En Maxi Rally Ignacio Foterhingham superaba a Miguel Patat por 12.7s, en RC2N Rubén del Campo mandaba sobre Gerardo Klus por 45.9s, en RC2S Alexis Rodríguez lo hacía sobre Germán Giraudo por 6.3s, mientras Mauro Cravero en RC5 superaba a Juan Manuel Paisa por 8.9s, la clase RC6 mostraba a Tomás Perotti y Luciano Nardi separados por 0.7s, en A1 Germán Boaglio estaba al frente seguido de José Fisogni a 1m53.1s, en N1 Agustín Barrandeguy superaba a Gabriel Zaninetti por 10.5s, en N2 Paolo Rodríguez a Mario Matelica por 10.1s y en N3 Rodolfo Ramos a Ignacio Anselmi por 15.5s.

Luego de las reparaciones en asistencia, se volvió a Villa Ascasubi para la segunda pasada a los mismos caminos, en esta prueba sorprendió Diego Miceli con el mejor registro, seguido de Hernán Echeverría por 3.5s y Germán Hubmann a 4.2s.

En el Balneario de Río Tercero Hubmann supera a Arceluz por 1.8s, Miceli es tercero a 5.2s y abandona Santiago Baldo.

Antena-Balcón del Río cerraba la jornada donde Luis Arceluz se impuso dejando a Hubmann a 1.6s, Miceli a 4.2s y Echeverría a 6.1s

Completada la primera etapa, Germán Hubmann se mantiene al frente, escoltado por Luis Arceluz a 10.3s y Hernán Echeverría 18.5s.

En las otras divisiones no hubo mayores novedades, en A1 el abandono de Germán Boaglio y algunos intercambios de liderazgos.

Pos. Pilotos Vehículo Tiempo 1) Hubmann-Schwander Skoda Fabia R5 36m54.1s 2) Arceluz-Queralt Skoda Fabia R5 a 10.3s 3) Echeverría-Falistocco Skoda Fabia R5 a 18.5s 4) Miceli-Daparte Skoda Fabia R5 a 48.1s 5) Martínez-Díaz Skoda-Fabia R5 a 1m24.8s 6) Alvarez C-Monasterolo Hyundai i20 R5 a 1m54.1s 7) Fotheringham-Pizarro VW Gol MR a 2m48.7s 8) Patat-Sabbatini VW Polo MR a 3m06.2s 9) Tasca-Tasca VW Polo MR a 3m41.3s 10) González-Moreno VW Polo MR a 3m52.1s

Clasificación por clases

Maxi Rally: 1) Ignacio Foheringham; 2) Miguel Patat a 17.5s; 3) Elder Tasca a 52.6s

RC2N: 1) Gerardo Klus; 2) Martín Rodríguez a 1m53.0s; 3) Oscar Civalero a 10m05.2s

RC2S: 1) Alexis Rodríguez; 2) Germán Giraudo a 26.7s; 3) Felipe Schroeder a 34.4s

RC5: 1) Mauro Cravero; 2) Juan Manuel Paisa a 6.8s; 3) Pablo Curletto a 33.0s

RC6: 1) Luciano Nardi; Tomás Perotti a 15.4s; 3) Sergio Pertegarini a 42.1s

A1: 1) José Fisogni

Junior: 1) Juan Cruz Zucchini

N1: 1) Agustín Barrandeguy; 2) Gabriel Zaninetti a 14.6s; 3) Guillermo Marín a 26.4s

N2: 1) Mario Matelica; 2) Paolo Rodríguez a 7.2s; 3) Leonardo Rodríguez a 3m01.6s

N3: 1) Leandro Martínez; 2) Ignacio Anselmi a 6.1s; 3) Julián Rebola a 36.6s

La etapa complementaria del día domingo, recorrerá los caminos mundialistas, como Tercera Usina-Almafuerte (9,73 Km); Las Bajadas-Soconcho (9,55 Km) y Soconcho-Calmayo (13,96) los repetirán en una segunda pasada.



