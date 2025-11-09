Instituto visita a Sarmiento buscando meterse en zona de playoffs

Junín. Sarmiento e Instituto jugarán este domingo desde las 19.20 en el Estadio Eva Perón de Junín, por la decimoquinta fecha del Torneo Clausura. El encuentro será televisado por TNT Sports Premium.

A pesar de estar peleando por meterse en los playoffs, el Verde sigue comprometido con el descenso luego de ganar solo una de sus anteriores seis presentaciones. Misma racha lleva el cuadro cordobés, que si bien está un poco más alejado de la clasificación, está más arriba en la tabla anual, aún sin asegurar matemáticamente su presencia en la categoría el año próximo.

El conjunto de Junín no pudo aprovechar el envión de ganarle a River en El Monumental y no volvió a sumar de a tres desde entonces, incluso se le escapó la victoria contra Platense sobre el final y el 1 a 1 no le alcanzó para poder dormir tranquilo, por lo que ahora irá por la victoria que le permita estar matemáticamente salvado del descenso. Para este duelo, Facundo Sava recuperará a Joel Godoy, que había estado ausente por acumulación de tarjetas amarillas.

Si bien La Gloria tiene un grueso margen con los puestos de descenso, aún no consiguió salvarse a falta de enfrentar a dos rivales directos en las jornadas restantes (Sarmiento y Talleres). Es gracias a ese colchón que a pesar de no tener garantizada la permanencia al 100%, tiene la cabeza en clasificar a los playoffs, de los que se alejó tras dos derrotas consecutivas: ante Rosario Central y Deportivo Riestra. Para seguir con chances de avanzar de instancia, tendrá que sumar en las últimas dos fechas.

