Los dos convocados sorpresa que sumó Scaloni a la selección

España. La selección argentina ha recibido un impulso con la reincorporación de Lisandro Martínez a la concentración del equipo nacional, tras una prolongada lesión de rodilla. El defensor del Manchester United, quien no ha jugado oficialmente desde febrero de 2025 por una rotura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda, se encuentra nuevamente bajo las órdenes de Lionel Scaloni en España, donde la Albiceleste prepara sus próximos compromisos internacionales. No formó parte de la citación formal de 24 futbolistas, pero comparte con sus compañeros campeones del mundo y de América la preparación.

El zaguero, habitué en las convocatorias del Gringo y pieza clave en la defensa argentina, sufrió la lesión durante un partido de la Premier League ante el Crystal Palace. Desde entonces, inició un extenso proceso de recuperación que lo mantuvo alejado tanto de su club como de la selección. Tras varios meses de rehabilitación, el defensor regresó hace unas semanas al Centro de Entrenamiento de Carrington, donde fue recibido por el plantel del Manchester United, aunque todavía no ha sido incluido en las listas de partidos oficiales ni ha sumado minutos en la presente temporada.

A un nombre con mucho conocimiento del predio de Ezeiza se le suma otro inesperado: Kevin Mac Allister. El defensor del Royale Union Saint-Gilloise de Bélgica, de 28 años, se encontrará con su hermano Alexis en l concentración. Lateral o central en una línea de cinco, ofrece alternativas para el pizarrón del cuerpo técnico.

Con pasado en Argentinos Juniors y en Boca, donde jugó poco, se afianzó en Europa y está mostrando un muy interesante nivel en base a su adaptación táctica y técnica.

En relación con su situación actual, el ex Newell’s y Defensa y Justicia no fue citado formalmente para el amistoso que la selección argentina disputará ante Angola el 14 de noviembre, pero sí se sumó a la concentración para reintegrarse al grupo y retomar contacto con sus compañeros. El cuerpo técnico tomó esta decisión para facilitar su readaptación progresiva al ritmo de trabajo del equipo nacional, con vistas a los desafíos que se aproximan en el calendario internacional.