Talleres venció a Platense y quedó a un paso de zafar del descenso

Córdoba. Talleres venció por 1-0 a Platense en la fecha 15 del Torneo Clausura 2025 y así el equipo de Carlos Tevez quedó muy cerca de asegurar su lugar en los playoffs. El único tanto del encuentro lo marcó Ulises Ortegoza.

Los comandados por el Apache sufrieron sobre el final, pero lograron tres puntos que serán vitales en su lucha por meterse en la próxima instancia del campeonato.

Talleres fue muy superior a Platense durante 75 minutos, justificando hasta ese momento el triunfo por el gol de Ortegoza a los 20 minutos de la primera parte.

Los últimos 15 minutos de partido fueron completamente del Calamar. El travesaño, las intervenciones de Guido Herrera y las fallas en el último toque hicieron que se fueran con las manos vacías del Mario Alberto Kempes.

En la última fecha, Talleres visitará a Instituto y Platense, ya sin chances de clasificar, recibirá a Gimnasia de La Plata.



Qué necesita La T para salvarse

Con esta victoria, Talleres alcanzó 33 puntos en la tabla anual, una de las dos tablas que define los descensos.

A falta de una fecha para el final, le sacó 6 puntos de ventaja a los equipos que hoy ocupan las últimas posiciones de la general (Aldosivi, San Martín de San Juan y Godoy Cruz, entre otros), aunque estos equipos todavía deben jugar.

Con 1 punto más, Talleres asegura su permanencia sin depender de nadie. Puede lograrlo empatando o ganando en la última fecha ante Instituto, en Alta Córdoba.

¿Puede salvarse antes de jugar con Instituto? Sí. Talleres podría llegar a la última fecha ya salvado, si se da alguno de estos escenarios:

Que Godoy Cruz no le gane a Atlético Tucumán (domingo a las 21.30).

O que Aldosivi (visita este domingo a las 19.20 a Banfield) y San Martín (empató 1 a 1 ante Lanús) no sumen de a tres en sus respectivos partidos.

En la última fecha se enfrentan: Aldosivi-San Martín SJ.

Si alguno de estos resultados se da, Talleres ya no tendrá riesgo de caer a zona de desempate por la permanencia.

