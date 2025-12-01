Boca eliminó a Argentinos Jr. y avanzó a semis del Clausura

Buenos Aires. Con seis triunfos consecutivos, Boca ha pasado de la incertidumbre a ser un serio aspirante a coronarse en el Torneo Clausura 2025, y este domingo eliminó a Argentinos Juniors para meterse en las semifinales del certamen, donde espera por Tigre o Racing.

Tras eliminar a Talleres en octavos de final, el "Xeneize" se hizo fuerte en la Bombonera ante uno de los equipos más sólidos del año, y se impuso 1-0 con el tanto de Ayrton Costa a los 5 minutos de juego.

En una Bombonera exultante, el equipo de Claudio Úbeda tuvo que apoyarse en la gran noche que tuvo Agustín Marchesín, que fue la figura con intervenciones claves para evitar el empate del "Bicho".

El "Xeneize" se metió entre los cuatro mejores, y volverá a jugar en la Bombonera por un lugar en la final. El lunes conocerá si hay clásico contra Racing y si deberá recibir a Tigre.