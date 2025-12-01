Carlos Paz disfrutó del «Básquet por nuestra Identidad» en el Estadio Arena

Los tres históricos clubes de básquet de Villa Carlos Paz se dieron cita el domingo pasado en el Estadio Arena para animar el torneo «Básquet por nuestra Identidad», que se realizó en el marco de las actividades para rendir homenaje al fundador de la ciudad. La actividad contó con la presencia del intendente Esteban Avilés; el secretario de Turismo e Innovación, Cultura y Deportes, Sebastián Boldrini, y el director de Deportes, Juan Solé.

Durante la jornada se desarrollaron partidos recreativos con la presencia de ex jugadores, leyendas, jugadoras del básquet femenino, entrenadores del Club de Pesca, el Club Sportivo Bolívar y el Club Social y Deportivo Sarmiento.

Se destacó además la figura de Roberto Germanetto, quien estuvo acompañado por Rubén Magnano, entrenador olímpico y precursor de la Generación Dorada.

El intendente Esteban Avilés expresó: «Para nosotros es un orgullo y una caricia ver crecer a los clubes, a la familia, que hicieron tanto por la ciudad y el país. Esto es Villa Carlos Paz, es familia, con instituciones fuertes y con compromiso. Es ver el futuro con responsabilidad, a través de la identidad y el deporte».