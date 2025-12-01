El básquet de Carlos Paz marcó un hito y la Legislatura lo celebró

La Legislatura de Córdoba homenajeó este lunes al equipo U13 masculino del Club Sportivo Bolívar, de Villa Carlos Paz, que el pasado 16 de noviembre se consagró campeón nacional invicto en la Liga Federal Formativa U13, organizada por la Confederación Argentina de Básquet. El logro se selló en la ciudad de Resistencia (Chaco), donde los jóvenes derrotaron en la final a Regatas de San Nicolás por 85 a 81, completando una campaña impecable.

El reconocimiento fue impulsado por la legisladora Carmen Suárez y acompañado por Doris Mansilla, recibiendo el apoyo unánime de todos los bloques en la Unicameral. Los chicos —de 11, 12 y 13 años— asistieron al homenaje junto a sus familias y al cuerpo técnico, quienes trabajaron durante años en un proyecto de formación sólido y sostenido.

Durante el acto, Suárez destacó el esfuerzo colectivo y el crecimiento del club: “Es un orgullo enorme ver a estos chicos representando a Carlos Paz con esta pasión. Disfruten este triunfo, porque es el primero de muchos”. Mansilla, por su parte, subrayó la importancia del deporte en la vida de los jóvenes: “El club acompaña, contiene y construye comunidad. Ese compromiso se refleja en este título”.

Tras la distinción, el plantel recorrió el recinto legislativo, donde conversaron con legisladores, tomaron fotografías en el estrado y compartieron la alegría del logro con sus familias.

Un proyecto que se consolida

Los fundamentos del beneplácito remarcan la trayectoria formativa de Sportivo Bolívar y su crecimiento como referencia provincial en el básquet menor. Señalan que el club logró destacarse gracias a un proyecto serio, entrenadores dedicados y un compromiso profundo con la formación integral de sus jugadores.

El U13 campeón ganó 14 partidos en el torneo, superando todas las fases nacional, provincial y regional sin perder un solo encuentro. Su campaña estuvo marcada por una defensa intensa, ofensivas bien trabajadas y una identidad colectiva consolidada.

El documento legislativo resalta que el campeonato es “el resultado del esfuerzo sostenido del cuerpo técnico, de las familias que acompañaron y de cada uno de los jóvenes que entrenaron con disciplina y constancia para llegar a la cima”.

La victoria en Chaco y el posterior reconocimiento legislativo confirman que el básquet de Villa Carlos Paz, y en particular la estructura formativa de Sportivo Bolívar, atraviesa un momento histórico, con un camino que promete seguir creciendo.