Faustino Oro y Diego Flores lideran el Campeonato Argentino de Ajedrez

Buenos Aires. Luego de la dura derrota de la ronda anterior ante el GM Leonardo Tristán, el joven prodigio y maestro internacional Faustino Oro, de 12 años, volvió a la victoria ayer y recuperó el liderazgo de la final del Campeonato Argentino de Ajedrez, junto al experimentado y varias veces campeón GM Diego Flores.

La competencia se lleva a cabo en la sede del gobierno porteño, en el barrio Parque Patricios.

No fue fácil, cuatro horas de juego complejo y de marcado equilibrio tuvo que atravesar Oro para conseguir el triunfo. La victoria, con piezas negras, ante el maestro FIDE Carlos David Gómez, de 35 años, llegó después de 54 jugadas de una Defensa Siciliana, y en la que ambos bandos sufrieron el apuro de tiempo para alcanzar el control de las 40 jugadas en 90 minutos.

De esta manera, Fausti -como lo llaman sus familiares y amigos- sacó provecho de la igualdad entre Diego Flores -que al comienzo de la jornada era el líder de la prueba- y Leonardo Tristán, y así ambos se sostienen en la vanguardia con 4,5 puntos después de seis ruedas y a cinco del final.

Cuando los jugadores se saludaron y se despidieron, un nutrido grupo de aficionados y curiosos no quiso desaprovechar el momento de saludar al niño. Tableros, libros y hojas le caían en sus manos en busca de un autógrafo. Otros en cambio, más exigentes le solicitaban un minuto de su tiempo para inmortalizar una selfie. El niño nunca perdió la sonrisa.

Hoy se reanudará la competencia con la disputa de la séptima rueda con estos duelos: Oro (4,5 puntos) v. Barrionuevo (0,5), Flores (4,5) v. Gómez (2,5), Villca (4) v. Pérez Ponsa (3,5), Acosta (3,5) v. Tristán (4), Villanueva (3,5) v. Candela Francisco (1) y Valerga (3) v. Dolezal (1,5).