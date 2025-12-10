Carlos Paz Urban Sport: la competencia internacional que llegó para quedarse

Se realizó en el skatepark
Carlos Paz Urban Sport: la competencia internacional que llegó para quedarseEl evento logró consolidarse como un espacio de referencia para las disciplinas urbanas en la región.
Durante el fin de semana pasado, cientos de competidores animaron la competencia internacional Carlos Paz Urban Sport que se hizo a orillas del lago San Roque y convocó a participantes de España, el interior del país y la Provincia de Córdoba.
El evento se concretó en las instalaciones del Skatepark y reunió lo mejor del roller, skate y BMX en una jornada abierta al público que celebra la cultura urbana y el deporte como forma de encuentro e identidad juvenil.
La actividad fue organizada por el Área de Juventud de la Municipalidad de Villa Carlos Paz junto a Carlos Paz Urban Sport.
En ese sentido, se trabaja para consolidarlo como un espacio de referencia para las disciplinas urbanas en la región.