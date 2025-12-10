Carlos Paz Urban Sport: la competencia internacional que llegó para quedarse

Durante el fin de semana pasado, cientos de competidores animaron la competencia internacional Carlos Paz Urban Sport que se hizo a orillas del lago San Roque y convocó a participantes de España, el interior del país y la Provincia de Córdoba.

El evento se concretó en las instalaciones del Skatepark y reunió lo mejor del roller, skate y BMX en una jornada abierta al público que celebra la cultura urbana y el deporte como forma de encuentro e identidad juvenil.

La actividad fue organizada por el Área de Juventud de la Municipalidad de Villa Carlos Paz junto a Carlos Paz Urban Sport.

En ese sentido, se trabaja para consolidarlo como un espacio de referencia para las disciplinas urbanas en la región.