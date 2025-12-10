Liga Profesional
¿Contra quiénes jugarán Talleres, Belgrano, Instituto y Estudiantes?Se sortearon las zonas y se conocieron los equipos que animarán los torneos durante el 2026.
La Liga Profesional de Fútbol realizó este miércoles 10 de diciembre el sorteo de los dos grupos que animarán los torneos Apertura y Clausura del próximo año. Habrá dos zonas con 15 equipos cada una, una fase de grupos con 16 partidos (14 ante rivales de zona y uno frente al clásico interzonal) y playoffs que arrancan desde octavos de final.
El sorteo se formalizó en la antesala de la final del Torneo Clausura entre Racing y Estudiantes de La Plata y se realizó en el predio de la AFA, donde se definió la organización de los torneos Apertura y Clausura del próximo año, priorizando el emparejamiento por clásicos. Los organismos de seguridad, las cadenas de televisión y los propios clubes realizaron pedidos específicos para el sorteo, como evitar la acumulación de partidos en una misma jurisdicción y asegurar que los clásicos se jueguen en fin de semana.
En ese sentido, se conoció contra quiénes jugarán los clubes cordobeses en Primera División: Belgrano, Talleres, Instituto y Estudiantes de Río Cuarto. Habrá cruces interzonales fijos: Talleres vs. Belgrano e Instituto vs. Estudiantes de Río Cuarto.
Zona A
Boca, Independiente, San Lorenzo, Deportivo Riestra, Talleres, Instituto, Platense, Vélez, Estudiantes LP, Gimnasia (M), Lanús, Newell’s, Defensa y Justicia, Central Córdoba (SE) y Unión.
Zona B
River, Racing, Huracán, Barracas Central, Belgrano, Estudiantes RC, Argentinos, Tigre, Gimnasia LP, Independiente Rivadavia, Banfield, Rosario Central, Aldosivi, Atlético Tucumán y Sarmiento.