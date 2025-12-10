¿Contra quiénes jugarán Talleres, Belgrano, Instituto y Estudiantes?

La Liga Profesional de Fútbol realizó este miércoles 10 de diciembre el sorteo de los dos grupos que animarán los torneos Apertura y Clausura del próximo año. Habrá dos zonas con 15 equipos cada una, una fase de grupos con 16 partidos (14 ante rivales de zona y uno frente al clásico interzonal) y playoffs que arrancan desde octavos de final.

El sorteo se formalizó en la antesala de la final del Torneo Clausura entre Racing y Estudiantes de La Plata y se realizó en el predio de la AFA, donde se definió la organización de los torneos Apertura y Clausura del próximo año, priorizando el emparejamiento por clásicos. Los organismos de seguridad, las cadenas de televisión y los propios clubes realizaron pedidos específicos para el sorteo, como evitar la acumulación de partidos en una misma jurisdicción y asegurar que los clásicos se jueguen en fin de semana.

En ese sentido, se conoció contra quiénes jugarán los clubes cordobeses en Primera División: Belgrano, Talleres, Instituto y Estudiantes de Río Cuarto. Habrá cruces interzonales fijos: Talleres vs. Belgrano e Instituto vs. Estudiantes de Río Cuarto.

Zona A

Boca, Independiente, San Lorenzo, Deportivo Riestra, Talleres, Instituto, Platense, Vélez, Estudiantes LP, Gimnasia (M), Lanús, Newell’s, Defensa y Justicia, Central Córdoba (SE) y Unión.

Zona B

River, Racing, Huracán, Barracas Central, Belgrano, Estudiantes RC, Argentinos, Tigre, Gimnasia LP, Independiente Rivadavia, Banfield, Rosario Central, Aldosivi, Atlético Tucumán y Sarmiento.