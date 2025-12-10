Las fotos de la competencia de deportes urbanos en el Skatepark

Las mejores postales de la competencia internacional Carlos Paz Urban Sport, que se desarrolló el fin de semana pasado en el skatepark ubicado sobre sobre el lago San Roque. El evento crece año tras año y en esta edición, hubo participación de deportistas provenientes de España, varias provincias argentinas y la Provincia de Córdoba.

Los competidores se lucieron en disciplinas como roller, skate y BMX.

Mirá las imágenes de una tarde maravillosa cargada de adrenalina, deporte y diversión.