Belgrano cayó frente a Racing en la primera final del Torneo Femenino

Buenos Aires. La calurosa noche de Avellaneda entregó el primer cruce de la final del Torneo Femenino de Primera División, que protagonizaron Racing y Belgrano. Cerca de 10.000 personas acudieron al Cilindro para acompañar a la Academia, que se impuso por la mínima diferencia gracias al gol de Rocío Bueno, quien definió con un toque sutil en el área chica, tras una gran sociedad compuesta con Agostina Holzheier.

La velada tuvo también una cuota solidaria, debido a que el club bonaerense decidió instalar varios puntos para que el público pudiera donar alimentos no perecederos y juguetes para que las familias más vulnerables tengan la posibilidad de una celebración de las Fiestas a su alcance.

Cabe señalar que por primera vez en su historia, Racing disputa la final de un torneo de Primera División femenino.

Por su parte, Belgrano afronta su tercera definición desde su ascenso a Primera. Las Piratas perdieron la final de la Copa Federal ante River Plate y también tienen un antecedente adverso en una definición frente a Boca Juniors. En la presente temporada, el equipo dirigido por Mariana Sánchez finalizó en la segunda posición del primer campeonato, consolidando su protagonismo en la categoría.

En las semifinales, Belgrano eliminó al Millonario tras igualar sin goles en el River Camp y vencer 1-0 en el barrio Alberdi gracias al gol de Lourdes Rodríguez. En la fase regular, el Pirata terminó en la cima de su zona tras una campaña sobresaliente, lo que le permitió acceder directamente a cuartos de final. Para llegar a semifinales, debieron superar a Ferro en una definición por penales.

La revancha será el próximo domingo en Córdoba. En el caso de igualdad en puntos, habrá penales para definir al campeón.