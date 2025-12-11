El Club de Pesca busca nuevos talentos para la temporada 2026

Villa Carlos Paz. El Club de Pesca de Villa Carlos Paz abrió oficialmente la convocatoria para sumar jóvenes jugadores a sus divisiones formativas de cara a la temporada 2026. Con el objetivo de fortalecer sus planteles y continuar proyectando deportistas de alto rendimiento, la institución anunció la realización de su Campus de Reclutamiento, destinado a chicos de la ciudad y la región.

La actividad se llevará a cabo el 19 y 20 de diciembre en la sede del club, ubicada en Av. San Martín 280, e incluirá pruebas para las categorías U12, U14, U16 y U20.

Desde la entidad deportiva destacaron que la inscripción es obligatoria y debe completarse a través del formulario oficial:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQLHYpl5XiuKRayF2gtn7i0Q2aD1LMmpwtQpYR_1CkFNUQ7g/viewform?usp=publish-editor

El club alentó a la comunidad a difundir la propuesta para llegar a más jóvenes interesados en competir y desarrollarse en un entorno formativo de primer nivel.