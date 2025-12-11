Sortearon la Copa Argentina: contra quiénes jugarán los equipos de Córdoba

País. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) realizó este miércoles en el predio de Ezeiza el sorteo de los cruces de 32avos de final de la Copa Argentina 2026, así como también el cuadro del certamen federal que tiene como participantes a 64 equipos de todas las categorías.

Antes de realizarse la ceremonia, el presidente de la AFA, Claudio Tapia, brindó unas palabras, se reconoció al último campeón, Independiente Rivadavia de Mendoza y luego, el periodista Julián Bricco, quien ofició como presentador del evento, dio inició al sorteo.

En cuanto a los cruces de los equipos de Córdoba, quedaron de la siguiente forma: Talleres vs Argentino de Merlo, Belgrano vs Atlético de Rafaela, Instituto vs Atlanta, Estudiantes de Río Cuarto vs San Martín de Tucumán, Rosario Central vs Sportivo Belgrano, Platense vs Argentino de Monte Maíz e Independiente vs Atenas de Río Cuarto.