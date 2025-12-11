Valle Hermoso: se realizó un encuentro de deporte adaptado

Valle Hermoso. Días atrás, se llevó a cabo en el Complejo AMCEP de Valle Hermoso el Encuentro “Sin Barreras” de Deporte Adaptado.

Fue una jornada llena de movimiento, inclusión y alegría.

Jóvenes y adultos participaron de una propuesta recreativa y deportiva que sigue abriendo caminos.

"Además, desde el Área de Deportes impulsamos la autogestión para fabricar, con materiales reciclados, los elementos necesarios para trabajar deporte adaptado. Crear soluciones con nuestras propias manos también es inclusión. Seguimos construyendo oportunidades reales para que más personas accedan al deporte", dijeron desde el área de Deportes del municipio.