Club de Pesca juega los Final Four de las categorías U15 y U17

Villa Carlos Paz. El Club de Pesca de Villa Carlos Paz anunció una intensa agenda deportiva para este fin de semana, con la definición de los torneos Final Four en las categorías U17 y U15. Las jornadas prometen alto nivel competitivo y una gran convocatoria de público en dos sedes diferentes.

Final Four U17

Del viernes 12 al martes 16 de diciembre

Las semifinales se jugarán este viernes, en el estadio de Pilar Sport Club:

20:30 – Racing (2º) vs Atenas B (3º)

22:15 – Pilar Sport Club (1º) vs Pesca (4º)

La definición continuará el martes 16, también en Pilar Sport Club, donde se disputará el partido por el tercer puesto a las 20:30, seguido por la gran final a las 22:15.

Final Four U15

Sábado 13 y domingo 14 de diciembre

La categoría U15 tendrá acción durante el fin de semana en el Estadio Zisman-Germanetto del Club de Pesca.

Las semifinales del sábado serán:

16:00 – Dante Alighieri (2º) vs Municipalidad de Córdoba (3º)

18:00 – Pesca (1º) vs Universitario (4º)

El domingo se conocerán las posiciones finales con los siguientes encuentros:

10:00 – Partido por el 3º y 4º puesto

12:00 – Final

Con dos Final Four en simultáneo, el Club de Pesca se prepara para días decisivos donde los jóvenes talentos del básquet local buscarán cerrar el año de la mejor manera. El público podrá acompañar y disfrutar del mejor nivel formativo en ambas sedes.