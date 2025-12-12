El Rally Provincial cierra el año en Colonia Caroya

El binomio de Carlos Paz Darío Andereggen-Christian Winkler ganadores de la clase A7 en 2002..

Mauro Cravero es el primer consagrado de 2025, logrado en la clase RC5 con 111 unidades de diferencia..

Por Santiago Carreño

Con un campeón anticipado y nueve títulos por definir, Colonia Caroya cierra el torneo 2025 del Rally Cordobés.

El próximo fin de semana, verá por última vez en el año, a los autos del Rally Cordobés en acción.

Será la ciudad de Colonia Caroya, la encargada de recibir el Gran Premio, novena y última fecha del torneo 2025, que cierra otro ciclo exitoso con numeroso parque en las ocho fechas anteriores.

Colonia Caroya cuenta con solo una fecha en su historial provincial de rally, fue en junio de 2002, organización compartida con Jesús María y victoria para Mauricio Avaca con Subaru, escoltado por Germán Schroeder con Renault Clio y el piloto de Villa Carlos Paz Darío Andereggen con Renault 18, ganador a su vez de la división A7.

Frente a esta fecha de cierre, solo un piloto puede considerarse campeón, es Mauro Cravero quien suma los puntos suficientes en RC5, seguido de Juan Manuel Paisa a 111 unidades.

El Rally Provincial tiene puntos adicionales muy particulares, en la mayoría de las competencias, los pilotos cuentan con 4 puntos por presencia, en la penúltima prueba del torneo son 25 y en la última (ahora en Colonia Caroya) ese bonus suma 50 puntos por largar y cumplir el primer control horario.

De esta manera todas las divisiones a excepción de RC5, están abierta con un total máximo de 90 puntos, (50 por presencia, 37 por victoria en la clasificación general y 3 en Power Stage).

Campeonato de pilotos

Clase R5: Germán Hubmann 270; Luis Arceluz 195; Santiago Baldo 187

Clase Maxi Rally: Miguel Patat 290; Ignacio Fotheringham 246; Rafael Hervas 155

Clase RC2N: Rubén Del Campo 284; Agustín Olmedo 195; Oscar Civalero 193

Clase RC2S: Alexis Rodríguez 280; Germán Giraudo 213; Ramiro Giraudo 126

Clase RC5: Mauro Cravero 318 (Campeón); Juan Manuel Paisa 207; Jonás Saita 170

Clase RC6: Pablo Destéfanis 242; Sergio Pertegarini 217; Luciano Nardi 208

Clase A1: José Fisogni 174,5; Carlos D´Angelo 119,5; Maximiliano Grandis 77

Clase N1: Agustín Barrandeguy 284; Mario Bruno 209; Guillermo Marín 158

Clase N2: Mario Matelica 229; Sebastián Salazar 205; Walter Candiotto 180

Clase N3: Ignacio Anselmi 250; Julián Rebola 197; Rodolfo Ramos 183