Faustino Oro empató con una figura del ajedrez mundial

Buenos Aires. El prodigio argentino Faustino Oro hizo tablas ayer con una figura del ajedrez mundial, el letón nacionalizado español Alexei Shirov, por la cuarta rueda del IV Magistral Szmetan-Giardelli, que se lleva a cabo en el Centro Cultural Recoleta de Buenos Aires. Ambos son punteros con 3 unidades, acompañados por el campeón argentino Diego Flores y el noruego Aryan Tari.

El empate le permitió a Oro seguir en la cima de la prueba y llegar a las 3 unidades con su actuación después de cuatro partidas. Ahora lo separan 2,5 puntos a cinco juegos del final del torneo para abrazar su deseo de sumar una nueva norma de gran maestro; la segunda de su cosecha personal. La primera la realizó en septiembre último en España y, si concreta otra en Buenos Aires, estará a sólo una nueva performance más para consagrarse gran maestro.

Lo más sobresaliente de la cuarta jornada, además de los empates citados de Oro-Shirov y Flores con Cheparinov, estuvo a cargo de otra de las grandes estrellas juveniles de Argentina. El chico Ilan Schnaider, de 14 años, obtuvo una brillante victoria ante el ex campeón argentino, y el segundo mejor jugador del ranking local, el consagrado Sandro Mareco. Esta vez, Ilan estuvo más “fino”, no dejó escapar los errores de su rival y se impuso en gran forma tras 33 movimientos de una defensa Siciliana. De esta manera, Schnaider, que al igual que Faustino son socios del Círculo de Ajedrez Torre Blanca, cortó su racha negativa en el certamen, venía de tres derrotas consecutivas y el triunfo seguramente lo animará para el resto de la competencia.

Hoy, desde las 14, se jugará la quinta rueda con estos enfrentamientos: Slipak (2 puntos) v. Faustino Oro (3), Shirov (3) v. Tari (3), Granda (1) v. Flores (3), Mareco (1) v. Darcyl (0,5) y Cheparinov (2,5) v. Schnaider (1).