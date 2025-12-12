Liga Profesional: ¿Contra quiénes debutarán los equipos de Córdoba?

Córdoba. Ayer, la Afa dio a conocer los rivales para la primera fecha de la Liga Profesional. Belgrano y Estudiantes de Río Cuarto estarán en la Zona A, y Talleres e Instituto, en la B.

El “Pirata” arrancará como local, el último fin de semana de enero, contra el campeón anual Rosario Central. Mientras que Talleres también lo hará en esa condición, contra Newell’s. En el caso de Instituto recibirá a Vélez, y Estudiantes, que debuta en la Liga, se las verá con Tigre en Victoria.

En la segunda fecha, Talleres sale para el choque con Vélez, mientras que Instituto va a Tucumán por el Interzonal contra Atlético. A su vez Belgrano será nuevamente local, contra Tigre, y Estudiantes se presentará por primera vez en Río Cuarto, contra Argentinos Juniors.

Talleres retomará la localía en la tercera fecha, cuando sea anfitrión de Platense. Y en Alta Córdoba, la Gloria se las verá con Lanús. Mientras que Belgrano va contra Argentinos a La Paternal, y Estudiantes, frente a Banfield también como visitante.