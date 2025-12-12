Ya están todos los nominados para la edición 35º de la Fiesta del Deporte
Villa Carlos Paz. Organizada por la Agrupación de Periodistas Deportivos de la ciudad y la Secretaría de Turismo e Innovación, Cultura y Deportes de la Municipalidad de Villa Carlos Paz, se desarrollará el próximo sábado 20 de diciembre desde las 19 hs. la 35º Edición de la Fiesta del Deporte “Premios Falucho 2025”, que este año se llevará a cabo en el Espacio Mónaco.
Este evento premia la labor de los deportistas locales quienes representan a la villa en otras localidades, provincias y alrededor del mundo. Los mejores deportistas de la ciudad estarán presentes esa noche donde se brindará un reconocimiento a 63 disciplinas.
Además, se entregarán plaquetas, menciones y premios especiales a la trayectoria, al esfuerzo deportivo, ejemplo deportivo, el premio Santiago Tombolini, institución deportiva, promesa deportiva, equipo del año, entrenador del año, falucho de oro, plata y bronce, entre otras distinciones.
La entrada será libre, gratuita y abierta a toda la comunidad.
Los nominados
1- Taekwondo Femenino: Oliva Mesquida Ricco, Catalina Chena, Luna Selene
2- Taekwondo Masculino: Norberto Ruesch, Jerónimo Fiolone, Lihue Candil.
3- Rugby Femenino: Sofía Guerrero, Camila Pizarro, Selena Galíndez, Julieta Córdoba, Giuliana Micheli.
4- Rugby Masculino: Ignacio Pavese, Salvador Aguirre, Emilio Domínguez, Joa Abinal, Nahuel Kaper.
5- Escalada Femenino: Aimara Baldasare, Ámparo Pérez, Laris Lloret, Dalia Raddi
6- Escalada Masculina: Aran Nogueras, Leonel Dopazo, Tomás Juncos, Baltazar Ferniot.
7- Karate Femenino: Jazmín Mercado, Paulina Amoroso, Victoria Bernardi, Ema Vega.
8- Karate Masculino: Valentín Quiroga, Bruno Robledo, Dario Paredez, Mateo Giorgis
9- Kickboxing Femenino: Janet Laclau, María Evangelina Miranda.
10: Kickboxing Masculino: Matías Adrover, Lautaro López, Gonzalo Ramírez, Luciano Romero, Facundo Quiróz.
11- Judo Masculino: Santiago Alba, Sergio Alba, José Morales.
12- Jiu Jitsu Femenino: Joana Abdon, Tatiana Capurro, Luisana Franzone.
13- Jiu Jitsu Masculino: Horacio Romero, Adrián Ramírez.
14- Automovilismo Femenino: Virginia Klus, Tatiana Civalero, Magdalena Manochi.
15- Automovilismo Masculino: Juan Ángel Rosso, Jonás Saita, Juan Pablo Carrera, Claudio Henin, Gonzalo Martínez, Rubén García, José Díaz, Martín Civalero.
16- Motociclismo Masculino: Juan Piermarini, Joaquín Spreng.
17- Karting: Salvador Echarri, Thiago Stralozzini, Ana Laura Morillo.
18 –Básquet Femenino: Kiara Miró, Giuliana Diatto, Abi Sosa, Florencia Beecher, Sofía Bonachera.
19- Básquet Masculino: Bautista Loza, Tiziano Borioni, Laureano Mercado, Santiago Coronel, Theo Canales, Martiniano Bianchini, Lucio Giachino, Cristian Cardo, Alan Moreno.
20- Hockey Femenino: María José Cavallaro, María Britos Vivas, Manuela Buzzurro, Sofía Cornaglia, Lucía Fornari, Lara Pinat, Malena Da Rosa.
21 - Hockey Masculino: Tiziano Barale.
22- Futsal Femenino: Rosa Evelin, Nadia Guevara, Sofía Gómez, Agustina Rodríguez, Lioren Paredes y Rocio Pereyra.
23- Futsal Masculino: Daniel Ojeda, Lucas Caniella, Leonardo Oviedo, Mauro Ovejero, Gabriel Ceballos, Nicolás Bazán.
24- Handball Femenino: Victoria Forza, Marianela Godoy, Mora Carrizo, Victoria Acosta.
25- Handball Masculino: Diego Flandin, Facundo Reinero, Pablo Varela, Sebastián Gigli.
26- Vóley Femenino: Ariadna Lucco, Paula Vega, Leona Paz Mossé, Catalina Gon Klubek, Bianca Garibaldi, Iara Córdoba, Milena Siciliano.
27- Vóley Masculino: Flavio Rajckaowski, Matías Corzo, André Bersano, Benjamín Gil, Benjamín Cabrera.
28- Ciclismo Femenino: Paulina Comba, Catalina Calderón, Ayelén Sandoval, Ana Molina.
29- Ciclismo Masculino: Pedro Navarro, Pablo Cavallaro, Patricio Libossart, Lautaro Giani, Emiliano Esparvieres, Benjamín Garcia.
30- Atletismo Femenino: Allegra Heredia Alamino, Juana Alochis Nieto, Jazmín Ovalle.
31- Atletismo Masculino: Elías Acevedo, León San Martín, Ramiro Ysach, Martín Skora, Alejandro Iovane, Gastón Isola.
32- Trail Femenino: Viviana Pardo, Susana Droemer, Anabella Mignino, Karina Martínez, Magdalena Nieto.
33- Trail Masculino: Florian Heitmann, Rodrigo Santos Hernández, Luciano Vaccalluzzo, Agustín Pérez y Tobías Franchini.
34- Triatlón Femenino: Ana Paula Brouwer de Koning.
35- Padel Femenino: Marcela Keselman, Yanina Aguirre, Romina Soledad Belsito, Trinidad Adoratti.
36- Padel Masculino: Guillermo Bernardi, Tomás Luna, Fabricio Giordano, Juan Vargas.
37- Equitación Femenina: Inés Pala, Francina Angelini Schueri, Mariana Bousa Cogliara, Emma Suárez Allasia, Malena Bouza Collará.
38- Bochas: Marcelo Medina, Alberto Cipolatti, Humberto Pizarro.
39- Gimnasia Artística Femenina: Antonella Quagliotti, Camila Quintana, Julieta Ormaechea.
40- Fisicoculturismo: Guillermo Cardona, José Ferreyra, Tomas Cruz
Fisicoculturismo: Vanesa Sanabria
41- Golf Femenino: Antonella Periotti Omisolo.
42- Natación Femenina: Nadia Spina, Indyana Miró, Estela Pizarro, Piera Da Roit.
43-Natación Masculina: Santino Mina, Mariano Gómez, Lautaro Almada.
44- OCR Femenina: Agustina Sosa, Michelle Wendoirff, Belen Gallardo, Nancy Goerke.
45- OCR Masculina: Lucas González, Manuel Roca,
46- Patín: Candelaria Pedernera Gulielmone, Constanza Gómez Orequini, Azul Tucci y Luana Altamirano.
47- Fútbol Femenino: Catalina Calderón, Paula Loyola, Nayelí Barceló, Eliana Capdevila, Morena Cabanillas, Agustina Allegue, Giuliana Barrionuevo.
48- Fútbol Masculino: Bruno Zapelli, Maximiliano Sánchez, Faustino Gerbaldo, Agustín Falcón, Simón Rivero.
50- Pelota Paleta Masculina: Juan Guirado
51- Tenis Femenino: Florencia Leone, Lucy Contreras.
52- Tenis Masculino: Thiago Ibáñez, Felipe Calamita, Ignacio Ibáñez.
53- Remo Femenino: Athina Konstantinides, Guadalupe Montemurro, Agustina Mamani y Arami Laguna.
54- Remo Masculino: Ignacio Mamani, Liam Zapata, Lucas Monzón, Gustavo Camps, Ricardo Allende.
55- Boxeo Femenino: Laura Gigena
56- Boxeo Masculino: Julio Romero, Matías Altamirano, Santiago Cáceres, Santiago Lazarte y Leonel Romano.
57- Crossfit Femenino: Natalia García, Valentina García, Lara Solé, Aldana Chiavassa, Carla Colla, Carla Lynch, Giovanna Tondo, Priscila carnero
58-Crossfit Masculino: Juan Toté, Matías Rivero, Manuel Pastrana, Xavier Seitor, Federico Giovannoni, Federico Bustos, Carla Colla.
60- Náutica Femenina: Chiara Ferretti.
61- Náutica Masculina: Joaquín Reutemann, Andrés Andersón.
62- Ajedrez: Alejandro Gómez.
63- Roller: Lupe Costoya, Guillermina Pando, Jano Salvay, Ángeles Rizzo, Uhma Dávila.
64- Pesca: Francisco Buttini, Isaac Bustos, Pablo Rossi.
65- MMA: Dalmiro Alzogaray, Román Alzogaray. Ignacio Pérez, Matías Tello.
66- BMX Freestyle Masculino: Juan Pablo Pereyra,
BMX Freestyle Femenino: Francesca Civalero, Rocío Pereyra.
67- Skate: Bruno Pautasso, Fermín Priotti, Gastón Ramírez.
68- Canotaje: Agustín Biderbust, Thomás Miró, Ivo Srjlan. Morena Miró, Delfina Graziano, Valentina Albornóz.