Colonia Caroya cierra un gran torneo del Rally Cordobés

Nicolás Chimenti-Ramiro Manassero con el Fiesta del Dr. Aguirre, se medirán en los difíciles caminos de Caroya..

Por Santiago Carreño



Suman 88 inscriptos para el cierre del campeonato cordobés de rally, la prueba tendrá como escenario, los difíciles caminos del norte provincial, con epicentro en la ciudad de Colonia Caroya.

Solo la división RC5 tiene campeón anticipado con Mauro Cravero, mientras otras categorías lo verán en el primer control horario (salida del Parque de Asistencia), como en las clases R5 con Germán Hubmann; Maxi Rally Miguel Patat; RC2N Rubén Del Campo; RC2S Alexis Rodríguez; A1 José Fisogni; N1 Agustín Barrandeguy y N3 Ignacio Anselmi.

Dos clases tendrán lucha abierta hasta el final de la competencia, RC6 donde Pablo Destéfanis supera a Sergio Pertegarini por 25 puntos (sobre 40 máximos) y N2 con Mario Matelica y Sebastián Salazar separados por 24 unidades.

Tres tramos son los elegidos para el recorrido de los dos días, El tradicional circuito Valentín Lauret de 3,30 Km que también servirá de Parque de Asistencia, Santa Catalina-La Pampa de 9,73 Km y La Pampa-Colonia Hogar de 20,46 Km, sumando 80,01 Km de tramos cronometrados y 237,50 Km de recorrido total.

Representantes de Villa Carlos Paz



Clase RC2N: Oscar Civalero-Martín Civalero Subaru Impreza

Clase RC5: Nicolás Armesto-Gustavo Carciotto Ford Fiesta

Clase N1: Magdalena Manochi-Matías Entisne Ford Fiesta

Clase N3: Marcos Del Vecchio-Hernán Sacilotto Ford Fiesta

Daniel Velázquez-Carlos Nóbile Ford Fiesta

Nicolás Chimenti-Ramiro Manassero Ford Fiesta

Marcos Giordano-Facundo Pedernera Fiat Palio