El argentino Kevin Vallejos afrontará una pelea clave en la UFC

EE.UU. Kevin Vallejos enfrentará el mayor reto de su carrera en el UFC Apex de Las Vegas, donde buscará derrotar a Giga Chikadze y así ingresar por primera vez al ranking de peso pluma (66 kg) de la organización. El combate, programado como la pelea coestelar del evento UFC Vegas 112, representa una oportunidad única para el joven argentino de 24 años, quien podría posicionarse entre los quince mejores de la división con apenas tres presentaciones oficiales en la compañía. La cartelera estelar comenzará a las 00:00 (hora argentina) y se podrá ver en vivo a través de Fox Sports 2 y Disney+.

“Sabemos que es una pelea dura. Es un peleador experimentado, con muchas peleas tanto en UFC como fuera de la compañía. Hicimos un campamento muy bueno en Brasil, con tiempo y estrategia. Sabemos que va a ser una pelea difícil, pero vamos a salir confiados y con la cabeza de que vamos a ganar y noquearlo”, afirmó el marplatense, quien también confirmó la firma de su segundo contrato con UFC.

El argentino, apodado El Chino, llega a este combate con un récord profesional de 16 victorias y una sola derrota, además de cinco triunfos consecutivos, los dos últimos dentro de UFC.