El argentino Kevin Vallejos hizo historia en UFC

EE.UU. La noche del sábado 13 de diciembre de 2025 marcó un punto de inflexión en la carrera de Kevin Vallejos. El luchador argentino se convirtió en protagonista de UFC Vegas 112 al lograr un nocaut inédito y brutal sobre Giga Chikadze en la pelea co-estelar dentro del recinto UFC Apex, en Las Vegas, Nevada. .

La victoria modificó el panorama de la división de peso pluma, ya que El Chino no solo rompió la racha invicta de nocauts de su rival, sino que ingresó por primera vez entre los primeros 15 del mundo en la categoría pluma. Como si fuera poco, su actuación le permitió ganar el bono de 50 mil dólares a la "Actuación de la noche“.

“Giga Chikadze es una leyenda, realmente es un peleador muy bueno con una racha de 7 victorias. La verdad es que es una leyenda y un guerrero de la vida”, expresó el argentino ante el público en el escenario.