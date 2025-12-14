Estudiantes venció por penales a Racing y se coronó campeón

Buenos Aires. Estudiantes de La Plata es el nuevo campeón del fútbol argentino al superar a Racing en la tanda de penales. Luego de un primer tiempo en el que ambos equipos no se sacaron diferencias, las anotaciones llegaron en los últimos minutos del segundo tiempo, con el 1 a 1 que se resolvió desde los 12 pasos.

Adrián “Maravilla” Martínez puso a ganar a Racing en 81' y, hacia el final del partido, Guido Carrillo igualó el partido en el 93. Con el 1 a 1 en el marcador, fue necesario una prórroga y los posteriores penales.