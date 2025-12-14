Las Leoncitas cayeron en la final del Mundial Junior de hockey

Chile. La selección argentina Sub 21 de hockey sobre césped, conocido como Las Leoncitas, sumó una nueva medalla de plata en el Mundial Junior tras caer ante Países Bajos por 2 a 1 en la final del certamen que se disputó en Santiago, Chile.

Este resultado consolida la histórica rivalidad entre ambos equipos y reafirma el protagonismo de Argentina en la disciplina. Con este subcampeonato, el conjunto albiceleste amplió su palmarés en la competencia, donde ya había obtenido la medalla de oro en 1993 y 2016, la de plata en 2001, 2009, 2013 y 2023, y el bronce en 1997, mientras que las neerlandesas se consolidan como las máximas ganadoras con seis títulos.

En los minutos finales, la tensión se apoderó del encuentro debido a las pausas impuestas por el árbitro, lo que frenó el ritmo ofensivo de Las Leoncitas y dificultó la remontada. El marcador se mantuvo inalterado hasta el pitazo final, sellando la victoria de Países Bajos y dejando a la Argentina con la medalla de plata.