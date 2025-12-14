Los hermanos Carrera mandan en el Rally de Colonia Caroya

La sorpresa de la jornada fue el piloto de Laguna Larga Esteban Barbero con el Toyota Yaris, liderando la clase RC2S..

Gran Trabajo de los hermanos Carrera con el Skoda Fabia de R5, para imponerse en Gran Premio del Rally Provincial..

Por Santiago Carreño

Con más de 34° de temperatura y algo nublado en la ciudad de Colonia Caroya, se puso en marcha la última fecha del Rally Cordobés.

El tramo de Santa Catalina-La Pampa con 9,73 Km de recorrido, fue la apertura de la prueba y el piloto de Canals Germán Hubmann abrió la ruta macando 5m16.5s, tiempo descontado por otros seis rivales, siendo Antonio Carrera el más veloz, superando a Santiago Baldo por 2.7s, la sorpresa la dio Miguel Patat con el VW Polo de Maxi Rally quedando tercero a 3.9s, cuarto Juan Carlos Alonso a 4.7s y quinto Fernando Alvarez Castellano a 4.9s.

El segundo tramo cronometrado, se disputó en el Circuito Valentín Lauret de 3,30 Km y Hubmann se tomó revancha marcando el mejor tiempo y una diferencia de 0.1s sobre Alvarez Castellano, tercero quedaba Juan Carlos Alonso a 0.9s, cuarto David Zille a 1.2s y quinto Santiago Baldo a 2.2s

En la clase Maxi Rally, Miguel Patat supera a Ignacio Fotheringham por 19.8s, en RC2N lidera Rubén Del Campo por 20.6s sobre Agustín Olmedo, en RC2S, la sorpresa es Esteban Barbero con Toyota Yaris, superando a Alejandro Saillen por 6.7s, la clase Junior es para Valentino Cardosso escoltado por Juan Cruz Zucchini a 1.7s, en clase RC5 se impone Juan Manuel Paisa seguido de Diego Grion a 5.2s, en RC6 Tomás Perotti separado por 4.2s de Fernando Vallero, en A1 Germán Boaglio supera a Maximiliano Grandis por 4.1s, en N1 Agustín Barrandeguy se mantiene al frente con Mario Bruno a 14.7s, en N2 Mario Matelica con Alberto Marchessini a 4.2s y en N3 Enrique Micolini supera a Rodolfo Ramos por 3.0s

El día domingo se completa la prueba con estos mismos tramos, sumando La Pampa-Colonia Hogar de 20,46 Km, repitiendo todos en una segunda pasada, para completar 80,01 Km de pruebas cronometradas y 237,50 Km de recorrido total.

Clasificación General