Los hermanos Carrera mandan en el Rally de Colonia Caroya
Por Santiago Carreño
Con más de 34° de temperatura y algo nublado en la ciudad de Colonia Caroya, se puso en marcha la última fecha del Rally Cordobés.
El tramo de Santa Catalina-La Pampa con 9,73 Km de recorrido, fue la apertura de la prueba y el piloto de Canals Germán Hubmann abrió la ruta macando 5m16.5s, tiempo descontado por otros seis rivales, siendo Antonio Carrera el más veloz, superando a Santiago Baldo por 2.7s, la sorpresa la dio Miguel Patat con el VW Polo de Maxi Rally quedando tercero a 3.9s, cuarto Juan Carlos Alonso a 4.7s y quinto Fernando Alvarez Castellano a 4.9s.
El segundo tramo cronometrado, se disputó en el Circuito Valentín Lauret de 3,30 Km y Hubmann se tomó revancha marcando el mejor tiempo y una diferencia de 0.1s sobre Alvarez Castellano, tercero quedaba Juan Carlos Alonso a 0.9s, cuarto David Zille a 1.2s y quinto Santiago Baldo a 2.2s
En la clase Maxi Rally, Miguel Patat supera a Ignacio Fotheringham por 19.8s, en RC2N lidera Rubén Del Campo por 20.6s sobre Agustín Olmedo, en RC2S, la sorpresa es Esteban Barbero con Toyota Yaris, superando a Alejandro Saillen por 6.7s, la clase Junior es para Valentino Cardosso escoltado por Juan Cruz Zucchini a 1.7s, en clase RC5 se impone Juan Manuel Paisa seguido de Diego Grion a 5.2s, en RC6 Tomás Perotti separado por 4.2s de Fernando Vallero, en A1 Germán Boaglio supera a Maximiliano Grandis por 4.1s, en N1 Agustín Barrandeguy se mantiene al frente con Mario Bruno a 14.7s, en N2 Mario Matelica con Alberto Marchessini a 4.2s y en N3 Enrique Micolini supera a Rodolfo Ramos por 3.0s
El día domingo se completa la prueba con estos mismos tramos, sumando La Pampa-Colonia Hogar de 20,46 Km, repitiendo todos en una segunda pasada, para completar 80,01 Km de pruebas cronometradas y 237,50 Km de recorrido total.
Clasificación General
|Pos.
|Binomio
|Vehículo
|Clase
|Tiempo / Diferencia
|1
|Carrera - Carrera
|Skoda Fabia
|R5
|7m20.1s
|2
|Baldo - García
|Citroën C3
|R5
|+2.4s
|3
|Álvarez Castellano - Díaz
|Skoda Fabia
|R5
|+2.5s
|4
|Alonso - Monasterolo
|Skoda Fabia
|R5
|+3.1s
|5
|Patat - Sabbatini
|VW Polo
|MR
|+3.6s
|6
|Zille - Cesana
|Hyundai i20
|R5
|+4.9s
|7
|Hubmann - Schwander
|Skoda Fabia
|R5
|+6.7s
|8
|Fotheringham - Romero
|VW Gol
|MR
|+23.4s
|9
|Barbero - Aranguren
|Toyota Yaris
|RC2S
|+29.1s
|10
|Del Campo - Bazán
|Mitsubishi
|RC2N
|+35.7s