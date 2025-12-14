Los hermanos Carrera mandan en el Rally de Colonia Caroya

domingo, 14 de diciembre de 2025 · 02:55

Por Santiago Carreño

 

Con más de 34° de temperatura y algo nublado en la ciudad de Colonia Caroya, se puso en marcha la última fecha del Rally Cordobés.

El tramo de Santa Catalina-La Pampa con 9,73 Km de recorrido, fue la apertura de la prueba y el piloto de Canals Germán Hubmann abrió la ruta macando 5m16.5s, tiempo descontado por otros seis rivales, siendo Antonio Carrera el más veloz, superando a Santiago Baldo por 2.7s, la sorpresa la dio Miguel Patat con el VW Polo de Maxi Rally quedando tercero a 3.9s, cuarto Juan Carlos Alonso a 4.7s y quinto Fernando Alvarez Castellano a 4.9s.

El segundo tramo cronometrado, se disputó en el Circuito Valentín Lauret de 3,30 Km y Hubmann se tomó revancha marcando el mejor tiempo y una diferencia de 0.1s sobre Alvarez Castellano, tercero quedaba Juan Carlos Alonso a 0.9s, cuarto David Zille a 1.2s y quinto Santiago Baldo a 2.2s

En la clase Maxi Rally, Miguel Patat supera a Ignacio Fotheringham por 19.8s, en RC2N lidera Rubén Del Campo por 20.6s sobre Agustín Olmedo, en RC2S, la sorpresa es Esteban Barbero con Toyota Yaris, superando a Alejandro Saillen por 6.7s, la clase Junior es para Valentino Cardosso escoltado por Juan Cruz Zucchini a 1.7s, en clase RC5 se impone Juan Manuel Paisa seguido de Diego Grion a 5.2s, en RC6 Tomás Perotti separado por 4.2s de Fernando Vallero, en A1 Germán Boaglio supera a Maximiliano Grandis por 4.1s, en N1 Agustín Barrandeguy se mantiene al frente con Mario Bruno a 14.7s, en N2 Mario Matelica con Alberto Marchessini a 4.2s y en N3 Enrique Micolini supera a Rodolfo Ramos por 3.0s

El día domingo se completa la prueba con estos mismos tramos, sumando La Pampa-Colonia Hogar de 20,46 Km, repitiendo todos en una segunda pasada, para completar 80,01 Km de pruebas cronometradas y 237,50 Km de recorrido total.

Clasificación General

Pos. Binomio Vehículo Clase Tiempo / Diferencia
1 Carrera - Carrera Skoda Fabia R5 7m20.1s
2 Baldo - García Citroën C3 R5 +2.4s
3 Álvarez Castellano - Díaz Skoda Fabia R5 +2.5s
4 Alonso - Monasterolo Skoda Fabia R5 +3.1s
5 Patat - Sabbatini VW Polo MR +3.6s
6 Zille - Cesana Hyundai i20 R5 +4.9s
7 Hubmann - Schwander Skoda Fabia R5 +6.7s
8 Fotheringham - Romero VW Gol MR +23.4s
9 Barbero - Aranguren Toyota Yaris RC2S +29.1s
10 Del Campo - Bazán Mitsubishi RC2N +35.7s

Galería de fotos

Rally Cordobés Colonia Caroya

