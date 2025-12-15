Ajustada victoria de Baldo en el Rally Gran Premio de Colonia Caroya

Agustín y Santos Olmedo lograron la victoria en RC2N, asegurándose el subcampeonato de la clase..

Por Santiago Carreño

El intenso calor sabatino en Colonia Caroya, dejó lugar a un cambio de clima con lluvias en la madrugada que mejoraron el piso de los tramos a recorrer.

El primer sector, se disputó en La Pampa-Colonia Hogar con 20,46 Km de recorrido donde Germán Hubmann marcó el mejor tiempo, superando a Juan Carlos Alonso por 12.1s, a Antonio Carrera por 14.9s, cuarto fue Santiago Baldo a 18.4s y quinto David Zille a 27.2s

Con cielo nublado pero sin lluvia, se disputó el segundo tramo del día, Santa Catalina-La Pampa y Baldo con Alonso empataron el mejor registro dejando tercero a Carrera a 1.6, cuarto Alvarez Castellano a 7.5s y quinto a Hubmann a 7.8s

El circuito Valentín Lauret, completó el primer giro del programa y la lluvia se hizo presente hasta la cancelación por el barro acumulado, fue nuevamente Santiago Baldo el ganador del tramo con Carrera como escolta a 1.2s, tercero Alvarez Castellano a 6.6s, cuarto Alonso a 12.2s y quinto Hubmann a 12.7s

Cumplido el primer giro, antes de repetir los mismos caminos, Antonio Carrera se mantenía al frente de los cómputos generales, en una apretada lucha donde solo 10 segundos encerraba a cuatro pilotos, Baldo a 3.1s, Hubmann a 9.5s y Alonso a 9.7s.

No hubo mayores cambios en las otras divisiones, con campeones consagrados, solo quedaba definir las clases N2 con Mario Matelica que tomaba la punta para afianzarse en el torneo y en RC6 con Pablo Destefanis que desde el cuarto lugar controlaba a Sergio Pertegarini que ocupaba el tercer puesto.

Con lluvia por momentos y cancelado el Circuito de Colonia Caroya, solo quedaban disputar los dos tramos de La Pampa.

En los 20 Km con final a Colonia Hogar, fue Germán Hubmann quien mejor se acomodó en el barro superando a Baldo por 9.2s para ser el nuevo puntero, detrás quedaron Alvarez Castellano a 19.7s, Alonso a 23.8s, Zille a 25.3s y Carrera a 29.6s

Volvieron a Santa Catalina para definir el ganador del Gran Premio y nuevamente empataron el mejor tiempo Baldo y Alonso, bajando en 5.3s el registro anterior, solo faltaba el arribo de Hutmann para conocer el nombre del ganador, pero todo el esfuerzo del piloto de Canals, no alcanzó y por solo 0.4s, Santiago Baldo estrenando un Citroën C3, se llevó la victoria en el último compromiso del Rally Cordobés.

Final para un torneo que tiene el mérito de ser uno de los mejores del continente americano, por su organización, su convocatoria y la proyección de jóvenes pilotos y navegantes en torneos nacionales e internacionales.

Clasificación General

Pos Tripulación Vehículo Categoría Tiempo / Dif. 1 Baldo - García Citroën C3 R5 49m12.6s 2 Hubmann - Schwander Skoda Fabia R5 a 0.4s 3 Carrera - Carrera Skoda Fabia R5 a 20.4s 4 Alonso - Monasterolo Skoda Fabia R5 a 21.2s 5 Álvarez Castellano - Díaz Skoda Fabia R5 a 50.6s 6 Zille - Cesana Hyundai i20 R5 a 1m03.1s 7 Patat - Sabbatini VW Polo RC2S a 2m03.9s 8 Barbero - Aranguren Toyota Yaris RC2S a 4m06.7s 9 Saillen - Henin Fiat Argo RC2S a 4m09.3s 10 Prevedello - Brizio Skoda Fabia R5 a 5m03.5s

Clasificación por clases

Clase Maxi Rally: 1) Miguel Patat; 2) Ignacio Fotheringham a 3m28.2s; 3) Arturo Groppo a 8m35.9s

Clase RC2N: 1) Agustín Olmedo; 2) Rubén Del Campo a 33.9s; 3) Carlos Pautasso a 1m51.4s

Clase RC2S: 1) Esteban Barbero; 2) Alejandro Saillen a 2.6s; 3) Germán Giraudo a 59.6s

Clase RC5: 1) Juan Manuel Paisa; 2) Diego Grion a 41.2s; 3) Franco Kazmer a 54.4s

Clase RC6: 1) Luciano Nardi; 2) Sergio Pertegarini a 4.8s; 3) Pablo Destéfanis a 2m34.2s

Clase Junior: 1) Valentino Cardoso; 2) Alberto Sartori a 2m56.6s

Clase N1: 1) Agustín Barrandeguy; 2) Pablo Eli a 1m45.2s; 3) Mario Bruno 2m29.7s

Clase N2: 1) Mario Matelica; 2) Leonardo Rodríguez a 2m10.5s; 3) Walter Candiotto a 3m20.2s

Clase N3: 1) Rodolfo Ramos; 2) Leandro Martínez a 23.5s; 3) Matías Bolgan a 1m29.3s.

Pilotos de Villa Carlos Paz

Seis de los siete binomios de Villa Carlos Paz, presentes en Colonia Caroya, lograron finalizar la prueba, en RC2N Oscar y Martín Civalero llegaron en el cuarto lugar a 4m13.7s, en la clase N1 Magdalena Manochi-Matías Entisne finalizaron en el octavo lugar a 10m48.3s, en clase RC5 Nicolás Armesto-Gustavo Carciotto lograron el cuarto lugar a 1m03.5s y en N3 Marcos Del Vecchio-Hernán Sacilotto finalizaron cuartos a 4m47.0s, Daniel Velázquez-Carlos Nóbile quintos a 4m57.4s, Marcos Giordano-Facundo Pedernera sextos a 8m26.4, mientras Nicolás Chimenti-Ramiro Manassero abandonaron en la PE 03 por un vuelco, sin consecuencias personales.