Histórico: las chicas de Belgrano se consagraron campeonas nacionales

Córdoba. El equipo de Primera División del fútbol femenino de Belgrano hizo historia ayer en Córdoba, venció 2 a 0 a Racing en el partido de vuelta de la final del Torneo Clausura y se consagró campeón argentino.

Después de caer 1 a 0 en la ida en Avellaneda, las Piratas remontaron el resultado adverso y se impusieron con goles de Mayra Acevedo y Alaides Paz.

De esta manera, las dirigidas por Mariana “Pomu” Sánchez se coronaron en la máxima categoría por primera vez. El cruce definitorio contó con un gran marco de público, con más de 26 mil personas en las tribunas.

Cabe recordar que la última vez que la B había estado más cerca del título de la máxima categoría fue en la Copa de la Liga 2023, cuando perdió la final ante Boca por un global 3 a 0.

Apenas comenzado el encuentro, Lourdes Rodríguez desbordó por izquierda y sacó un centro venenoso para que Acevedo abriera el marcador para delirio de las más de 26 mil personas en el Gigante.

A los 30 minutos llegó el segundo gol de las Piratas por medio de Alaides Paz, que aprovechó un centro atrás de Lourdes Rodríguez, la más desequilibrante en ataque en el conjunto local.

En el segundo tiempo se vio a un Belgrano ampliamente superior a Racing, aunque no pudo plasmarlo en el arco rival. Una y otra vez las Piratas arremetían contra la valla académica pero no estaban finas en los metros finales. La lluvia se hizo presente y le dio un tinte épico a la noche en Alberdi.