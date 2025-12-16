Entradas baratas para el Mundial 2026: cuánto salen y cómo comprarlas

La FIFA anunció que se venderán entradas baratas para el Mundial 2026 y lanzó la categoría «grada básica», que permitirá acceder a plateas por 60 dólares en cualquiera de los 104 partidos, incluida la gran final.

La medida se tomó luego de la fiebre generada por la venta de tickets para la Copa del Mundo, que elevó los precios de forma desorbitante al punto que una platea para la final llegó a ofrecerse a 6147 dólares.

Hubo más de veinte millones de solicitudes de entradas y se decidió que las federaciones miembro participantes (FMP) serán las encargadas de seleccionar y distribuir estos boletos económicos. Además, la FIFA aclaró que si una solicitud de entradas no es aprobada, no se cobrará la tasa administrativa a quienes hayan pedido boletos a través de su federación y cuya selección no supere la fase de grupos.

De esta forma, miles de argentinos se entusiasman con la posibilidad de alentar a la selección campeona del mundo. El Mundial 2026 se jugará del jueves 11 de junio al domingo 19 de julio en Canadá, Estados Unidos y México. Los tickets se podrán adquirir hasta el martes 13 de enero de 2026 en el sitio FIFA.com/tickets.