Entregan los premios The Best: los argentinos nominados

Doha. Los premios The Best, el máximo galardón individual que otorga la FIFA en el fútbol mundial, se entregarán en el Fairmont Katara Hall de Doha a partir de las 20:00 hora local (14:00 en Argentina). Este evento marcará un hito, ya que por primera vez desde 2007, Lionel Messi no figura entre los nominados, interrumpiendo una presencia de 18 temporadas consecutivas en la lista de candidatos. El evento podrá seguirse a través de FIFA.com, la plataforma oficial.

Entre los candidatos sobresalen Emiliano Dibu Martínez, quien busca consolidarse como el mejor arquero del mundo, y Alejandro Ciganotto, reconocido por su singular travesía como hincha de Racing. La votación, que involucró a capitanes y seleccionadores de las 211 federaciones miembros, periodistas y aficionados, se extendió hasta el 28 de noviembre a través de la página oficial de la FIFA, según informó la propia organización en sus redes sociales.

FIFA incluyó a Ciganotto en el Premio The Best a la Afición por su viaje a dedo desde Argentina hasta Río de Janeiro para presenciar la semifinal de la Copa Libertadores entre Racing y Flamengo. Este gesto lo posicionó entre los finalistas junto a Manolo el del Bombo, figura emblemática de la hinchada española, y los seguidores del Zakho iraquí.

Por su parte, Dibu Martínez, arquero del Aston Villa, aspira a repetir el reconocimiento que ya obtuvo en 2022 y 2024 como mejor guardameta del mundo. En esta edición, comparte la terna con arqueros de renombre internacional como Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Thibaut Courtois (Real Madrid), Alisson Becker (Liverpool), Manuel Neuer (Bayern Múnich), David Raya (Arsenal) y Wojciech Szczesny (Barcelona), entre otros. La competencia en la categoría de mejor arquero del año se presenta especialmente reñida, dada la calidad y trayectoria de los candidatos.

Además, se entregarán los premios Puskás y Marta, que distinguen los mejores goles del año en el fútbol masculino y femenino, respectivamente, en el marco de los galardones The Best 2025. Entre los aspirantes figuran tres futbolistas argentinos: Santiago Montiel, Pedro de la Vega y Kishi Núñez.

En la categoría de mejor jugador del año, el Barcelona cuenta con tres representantes entre los once nominados: Lamine Yamal, Pedri y Raphinha. El Real Madrid tiene como referente a Kylian Mbappé, mientras que el principal favorito al galardón parece ser Ousmane Dembélé, actual poseedor del Balón de Oro con el París Saint-Germain. Además, el vigente campeón de la Champions League suma a la lista de nominados a Achraf Hakimi, Nuno Mendes y Vitinha, consolidando su presencia en la élite del fútbol europeo. Entre las grandes ausencias se destacan Vinicius Jr., ganador del premio en la temporada pasada, y Julián Álvarez, delantero argentino de gran momento en el Atlético Madrid.

En la rama femenina, la FIFA seleccionó a 17 candidatas, con un claro predominio español: Claudia Pina, Aitana Bonmatí, Alexia Putellas, Mariona Caldentey y Patri Guijarro integran el grupo de cinco españolas nominadas. El resto de la lista internacional incluye a Sandy Baltimore, Nathalie Björn, Lucy Bronze, Temwa Chawinga, Kadidiatou Diani, Melchie Dumornay, Lindsey Heaps, Lauren James, Chloe Kelly, Ewa Pajor, Alessia Russo y Leah Williamson.

En el rubro de entrenadores, el técnico azulgrana Hansi Flick y el español Luis Enrique (PSG) figuran entre los candidatos a mejor DT del año, acompañados por Mikel Arteta, Javier Aguirre, Arne Slot, Enzo Maresca y Roberto Martínez. Para el galardón femenino, compiten Sonia Bompastor, Jonatan Giraldez, Seb Hines, Renee Slegers y Sarina Wiegman.