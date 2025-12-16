Giuliana Libertino, una vida dedicada al golf

Villa Carlos Paz. Giuliana Libertino fue nominada en la categoría Golf Femenino de los premios “Falucho 2025”, junto a Antonella Periotti Omisolo. La distinción será entregada durante la 35° Fiesta del Deporte, que se realizará el sábado 20 de diciembre a las 19 horas en Villa Carlos Paz, en un evento que reconoce a los y las deportistas más destacados del año.

Libertino tiene una historia profundamente ligada al golf. “Juego desde los dos años”, contó, reflejando que su vínculo con este deporte se dio de manera natural. Criada dentro de una cancha, no recuerda un momento exacto de aprendizaje: el golf siempre fue parte de su vida cotidiana.

A los nueve años comenzó a competir formalmente en Argentina, participando en torneos provinciales y nacionales hasta los 15. Fue entonces cuando dio un paso clave en su carrera al mudarse a Carolina del Sur, Estados Unidos, para integrarse al sistema deportivo de su colegio. Allí protagonizó un hecho histórico: al no existir un equipo femenino de golf, impulsó su creación desde cero.

“Me tocó liderar todo el proceso”, explicó. Con la conformación de un plantel de seis jugadoras, fue nombrada capitana y manager del equipo. En su primer año de competencia, lograron clasificar a los torneos estatales y obtener el segundo puesto, un resultado histórico para la institución. “Fue una experiencia que me formó tanto dentro como fuera del campo, entendiendo que el golf también se juega en la toma de decisiones, la planificación y el liderazgo”, destacó.

Tras graduarse en Estados Unidos, Libertino regresó a Argentina. Por compromisos académicos estuvo alejada de la competencia durante seis años, hasta que en 2023 retomó el entrenamiento con enfoque competitivo, regresando al circuito nacional y manteniendo una participación constante desde entonces.

Formada en canchas de alto nivel y rodeada de referentes del deporte, Giuliana resalta los valores que el golf le inculcó: el respeto por el juego, la disciplina y la responsabilidad. En su recorrido, reconoce el acompañamiento familiar como un pilar fundamental: su padre fue su principal inspiración deportiva y su madre, un sostén permanente en cada etapa.

Hoy, su objetivo es seguir desarrollándose a largo plazo dentro del mundo del golf. “Concibo el golf como un estilo de vida, no solamente un deporte”, afirmó. Para Libertino, cada ronda representa una oportunidad de crecimiento personal, donde la fortaleza mental, la toma de decisiones y el carácter son tan importantes como la técnica.

La nominación a los premios Falucho 2025 llega como un reconocimiento a una trayectoria marcada por la constancia, el liderazgo y la pasión por el golf, valores que Giuliana Libertino continúa defendiendo dentro y fuera de la cancha.