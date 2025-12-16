Video: el golazo de chilena de Santiago Montiel para ganar el premio Puskás

Doha. La FIFA entregó este martes los The Best a los apellidos más sobresalientes del fútbol mundial en el año y le dio el Premio Puskás al mejor gol del 2025 al argentino Santiago Montiel por su brillante definición para Independiente de Avellaneda ante Independiente Rivadavia.

“El momento mágico de Montiel gana el Premio Puskás”, informó en su sitio oficial la FIFA, horas antes del comienzo formal de la gala en el Fairmont Katara Hall de Doha que reconocerá al mejor futbolista del año. En la ceremonia, el ex técnico Arséne Wenger hizo el anuncio. “Felicitaciones a Santiago Montiel por su increíble gol con el Club Atlético Independiente en la Primera División de Argentina, con un asombroso remate. Un valioso ganador de este premio. Felicidades, Santiago”, expresó el francés en el video de FIFA. Luego, apareció en escena Gianni Infantino observando el tanto en una tablet y realizó un gesto de aprobación.

El atacante de 25 años competía en la categoría con su compatriota Pedro De La Vega (Seattle Sounders), pero también con otros destacados tantos anotados por Alerrandro (Vitória), Alessandro Deiola (Cagliari), Amr Nasser (Pharco), Carlos Orrantía (Atlas), Lucas Ribeiro (Mamelodi Sundowns), Declan Rice (Arsenal), Rizky Ridho (Persija Jakarta), Kévin Rodrigues (Kasimpasa) y Lamine Yamal (Barcelona).

Es la tercera vez que un representante argentino se queda con este reconocimiento: Erik Lamela se llevó la estatuilla en la temporada 2019/20 por una anotación para Tottenham y Alejandro Garnacho se quedó con la distinción el año pasado por una definición de chilena para el Manchester United.





El futbolista del Rojo de 25 años, que llegó a la entidad de Avellaneda en 2024 proveniente de Argentinos Juniors, grabó un mensaje de agradecimiento a la distancia tras ser condecorado: “Quería agradecer a toda la gente que votó, a los hinchas de Independiente, al club, a las leyendas del fútbol, a la FIFA. La verdad que estoy muy feliz de haber sido reconocido con este premio y quiero mandarles un abrazo grande a todos". En la rama femenina, esta categoría quedó en poder de Lizbeth Ovalle, debido a una definición de taco y de espaldas con la camiseta de Tigres de México que dio la vuelta al mundo.

Santiago Montiel, primo de Gonzalo, hizo las divisiones inferiores en River Plate y se sumó a Argentinos en condición de libre en 2022. En el Bicho disputó 69 partidos, con 4 goles y 7 asistencias. En agosto de 2024, el extremo izquierdo pasó a Independiente a cambio de 1.500.000 dólares por el 50% de su pase. En el Rojo, totalizó 36 encuentros, con 9 tantos y 5 pases-gol.

En cuanto al premio Lev Yashin al mejor arquero de la temporada, el ganador fue Gianluigi Donnarumma. El actual guardameta del Manchester City se quedó con la estatuilla después de haber tenido un primer semestre estupendo con la camiseta del París Saint-Germain. El italiano fue la gran figura del plantel de Luis Enrique para coronar con la primera Champions League en la historia de la entidad y se llevó todos los laureles a nivel local para ser el gran dominador en su puesto. Se impuso en la votación al Dibu Martínez, Alisson Becker, Thibaut Courtois, Manuel Neuer, David Raya, Yann Sommer y Wojciech Szczesny.

Asimismo, el francés Ousmane Dembélé se quedó con el premio The Best 2025 al mejor futbolista del año. El delantero francés del PSG, que se ubicó en la elección delante de Kylian Mbappé y Lamine Yamal estuvo presente en la gal realizada en Doha y subió al escenario para recibir el premio.