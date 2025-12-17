Ajedrez: Faustino Oro quedó a un paso de un nuevo récord mundial

Buenos Aires. A los 12 años, el prodigio argentino de ajedrez Faustino Oro quedó a un paso de batir un nuevo récord mundial: ser el Gran Maestro más joven de la historia.

Ayer hizo tablas ante Diego Flores, flamante campeón argentino, en el IV Magistral de Ajedrez Szmetan-Giardelli y alcanzó la segunda norma de gran maestro, de manera que solo le resta una norma más para obtener el título y alcanzar una marca histórica.

Oro terminó el certamen con 5,5 puntos, justo la cifra que necesitaba para dar el paso. Ahora, para ser consagrado como gran maestro, deberá sumar otra más, según lo exige la reglamentación de la FIDE.

Cabe recordar que con 10 años, 8 meses y 16 días logró el título de Maestro Internacional, dejando atrás el récord mundial que, desde 2019, estaba en poder del niño Abhimanyu Mishra (EE.UU.).

Justamente Mishra posee actualmente el récord mundial del Gran Maestro más joven de la historia, título que logró a los doce años, cuatro meses y veinticinco días. Faustino tiene doce años, dos meses, y dos días, de modo que posee un margen aproximado de dos meses y tres semanas para batir esa marca.