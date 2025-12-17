Fútbol femenino: Belgrano jugará con Newell’s por el cupo a la Libertadores

Todavía se escuchan los ecos del festejo de Belgrano, campeón del Segundo Torneo de Fútbol Femenino de AFA. El triunfo en la final por 2 a 0 en el Gigante de Alberdi ante Racing quedará en la memoria de los hinchas.

Fue el primer título en un torneo de Primera División ganado por un equipo cordobés. Ese hecho, y la excelente campaña de las dirigidas por Mariana Pomu Sánchez, hicieron que lo logrado por las Piratas sea histórico.

Pero a las futbolistas del equipo celeste todavía les queda un desafío más en este 2025. Es la final anual para definir quién será el campeón del año y, por si fuera poco, el único cupo a Copa Libertadores Femenina para 2026.

En la noche del lunes se confirmó que el partido entre cordobesas y rosarinas, quienes ganaron el primer torneo, será en San Francisco en el estadio Juan Pablo Francia de Sportivo Belgrano.

Está confirmado que esta nueva final se jugará el domingo 20 de diciembre, a las 19.30 en la ciudad del este de la provincia de Córdoba.

La Copa Libertadores se juega en una sola sede y Uruguay contaba con todas las chances para organizarla. Falta la confirmación de Conmebol. Sería la primera vez para ambos clubes la participación en la competencia internacional.