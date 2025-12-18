Confirmaron la fecha y lugar de la Finalissima entre Argentina y España

La FIFA confirmó que la Finalissima 2025 entre Argentina y España se disputará el próximo viernes 27 de marzo a las 15 horas en el Estadio Lusail de Qatar, donde la Scaloneta alcanzó la gloria en diciembre del 2022. El campeón de la Copa América se enfrentará al ganador de la Eurocopa y se anticipa un duelo de alta intensidad.

El seleccionado albiceleste que dirige Lionel Scaloni se medirá contra el equipo de Luis de la Fuente y dentro del campo de juego, la atención se enfoca en el duelo entre Yamile Lamal y Lionel Messi.

Argentina viene de haber conquistado la Copa América 2024 que se disputó en Estados Unidos y donde venció por 1 a 0 a Colombia. Mientras que en la vereda de enfrente, estará «La Roja» que viene de haberse quedado con la Euro 2024 al derrotar por 2-1 a Inglaterra en Alemania.

La Finalissima es un torneo que se disputó tres veces en la historia. En 1985, Francia venció 2-0 a Uruguay; en 1993, Argentina se impuso por penales ante Dinamarca tras un 1-1; y en 2022, la Albiceleste goleó 3-0 a Italia en Wembley.