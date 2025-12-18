El PSG le ganó a Flamengo por penales y se quedó con la Copa Intercontinental

Qatar. La historia del Paris Saint-Germain fue reescrita por completo en 2025. Bajo la batuta de Luis Enrique, el equipo francés dejó de ser una eterna promesa para convertirse en una realidad. En menos de un año, el PSG pasó de ser un equipo sin títulos internacionales a obtener la gloria absoluta. Casi tres años después de la final del Mundial que ganó Argentina, fueron los franceses los que se consagraron campeones del mundo en Qatar tras vencer por penales al Flamengo en la Copa Intercontinental después de empatar 1-1 en los 120 minutos.

El partido fue muchísimo más parejo que la final de la Champions League, en la que el elenco parisino hizo lo que quiso con el Inter (lo aplastó por 5 a 0). En suelo qatarí, el Flamengo anuló al PSG con sus armas, cortando el juego lo más posible y doblando la marca del georgiano Khvicha Kvaratskhelia, el más peligroso de los franceses ante la ausencia inicial de Ousmane Dembélé, recientemente galardonado con el Premio The Best.

El plan del equipo brasileño dio resultado por varios minutos. Luego del susto del gol anulado a Fabián Ruiz a instancias del VAR, el Mengao dejó de sufrir el partido y hasta llegó a pisar el área rival, aunque nunca amenazó con abrir el marcador. Así fue al menos hasta el minuto 38, cuando Desiré Doué se escapó la derecha y lanzó un centro raso que Agustín Rossi apenas llegó a tocar, dejándosela servida a Kvaratskhelia para el 1-0.

Pese a tener la ventaja, el Paris Saint-Germain no mostró su mejor imagen en el complemento, lo que le permitió al Flamengo jugar cerca del arco rival. En una de esas jugadas, Giorgian de Arrascaeta fue tumbado por Marquinhos adentro del área y el árbitro sancionó penal. Jorginho no falló y puso el 1-1 en el marcador.

El PSG nunca logró imponer su juego, ni siquiera con el ingreso de Dembélé en el final del tiempo regular. El encuentro se fue directo al suplementario, donde tampoco se rompió la igualdad pese a la notoria mejoría del PSG, que no nunca logró superar al zaguero Léo Ortiz -el caudillo del Fla-, siempre bien posicionado.

En los penales, la historia se decantó para el lado de los franceses. Matvey Safonov se vistió de héroe al tapar cuatro penales consecutivos en lo que fue noche consagratoria para el ruso, quien apenas había tenido minutos esta temporada pero terminó siendo clave en la obtención de este título.