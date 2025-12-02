Joven arquero carlospacense pide ayuda para competir en Brasil

Villa Carlos Paz. Lautaro Pérez, un talentoso arquero de 16 años que forma parte del Club Atlético Carlos Paz, fue recientemente seleccionado para participar en una competencia internacional que se llevará a cabo en Brasil en enero del próximo año. Para poder cumplir este sueño deportivo, el joven necesita reunir fondos que le permitan cubrir los gastos de viaje y estadía.

Con el objetivo de acompañarlo en esta oportunidad única, se puso en marcha un bono contribución que sorteará importantes premios el 23 de diciembre de 2025, mediante la Lotería de Córdoba Nocturna. Cada número tiene un valor de $6.000 y ofrece la posibilidad de ganar los siguientes premios:

1° premio: $200.000

2° premio: $150.000

3° y 4° premio: $100.000

5° premio: $50.000

Quienes deseen colaborar con Lautaro y aportar a su viaje deportivo pueden hacerlo a través del alias: lautiperez08.mp (cuenta a nombre de Lautaro Rodrigo Agustín Pérez).

La comunidad carlospacense se suma así al apoyo de uno de sus jóvenes talentos, que continúa creciendo y proyectándose en el ámbito del fútbol internacional.