Bianca Garibaldi: “Le dedico este premio a mi familia, que siempre me acompaña”

Villa Carlos Paz. La voleibolista Bianca Garibaldi fue distinguida anoche con el Falucho de Oro en la 35° Fiesta del Deporte de Villa Carlos Paz, un reconocimiento que premia su destacada trayectoria deportiva y su proyección internacional. La joven, nacida deportivamente en el Club de Pesca, expresó su emoción por el galardón y lo dedicó a su familia, pilar fundamental de su carrera.

“Estoy muy contenta, es un orgullo como siempre representar a Carlos Paz. Me están acompañando mi mamá, mi papá y mi hermano más chico. Siempre están, así que a ellos les dedico este premio, 100%”, señaló Garibaldi. Además, remarcó que el reconocimiento es fruto de “muchos años de esfuerzo”, desde sus comienzos en el club local hasta su recorrido con la Selección Argentina U21.

Actualmente, Bianca atraviesa un gran presente en el vóley universitario de Estados Unidos. Fue elegida como una de las seis integrantes del segundo equipo ideal de la Conferencia Atlántica en la Liga Universitaria, y también integra el equipo ideal de todo el sureste norteamericano. Estas distinciones surgieron a partir de la votación de los entrenadores del vóley universitario estadounidense, nucleados en la asociación de la liga.

En el plano internacional, la voleibolista también formó parte de la Selección Argentina U21 que disputó el Mundial de Indonesia, sumando experiencia y rodaje al más alto nivel. De cara al futuro, Garibaldi manifestó su deseo de seguir creciendo: “Ojalá pueda debutar con la Selección Mayor el año que viene, me encantaría. Competir en otros países es un orgullo, porque siento que represento a Argentina, a Córdoba y a mi familia”.

El Falucho de Oro llega así como un merecido reconocimiento a una deportista que no deja de superarse y que continúa llevando el nombre de Villa Carlos Paz a lo más alto del vóley internacional.