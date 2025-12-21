Estudiantes venció a Platense y se llevó el Trofeo de Campeones

Buenos Aires. En el choque de ganadores del Apertura y Clausura de la Liga Profesional, Estudiantes de La Plata pisó fuerte ayer en San Nicolás para vencer 2-1 a Platense y ser el nuevo dueño del Trofeo de Campeones. Los dirigidos por Eduardo Domínguez iniciaron abajo en el resultado por el tanto de Franco Zapiola, un joven con pasado en la entidad platense, y mostraron mucha hombría para remontar el cruce a través de un doblete de Lucas Alario, quien llevaba solo un gol en 28 partidos con esta camiseta.

De esta manera, Estudiantes cerró el año de la mejor manera, luego de vencer por penales a Racing en la final del Clausura. Esa victoria le permitió asegurar su boleto a la Copa Libertadores 2026, ya que se había quedado afuera de la clasificación a copas internacionales vía Tabla Anual.

Ahora, los vencedores sacaron su pasaje a dos finales más debido a esta nueva estrella. Disputarán la Supercopa Argentina frente a Independiente Rivadavia, campeón de la Copa Argentina, y la Supercopa LPF ante Rosario Central, líder de la Tabla Anual.