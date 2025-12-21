Bianca Garibaldi se quedó con el “Falucho de Oro”

Fiesta del Deporte: premiaron a deportistas de 63 disciplinas

Deportes
domingo, 21 de diciembre de 2025 · 00:13

Villa Carlos Paz. Organizada por la Agrupación de Periodistas Deportivos de la ciudad y la Secretaría de Turismo e Innovación, Cultura y Deportes de la Municipalidad de Villa Carlos Paz, la ciudad vivió ayer una noche cargada de emoción con la 35º Edición de la Fiesta del Deporte – Premios Falucho 2025, evento que cumplió 35 años y se en el Espacio Mónaco, con una amplia convocatoria de deportistas, familias, instituciones y vecinos.

La voleibolista Bianca Garibaldi fue la gran ganadora de la noche tras quedarse con el “Falucho de Oro”. La plata fue para Chiara Ferreti, que había ganado la categoría Naútica Femenina, mientras que el bronce se lo llevó Kiara Miró, triunfadora en la categoría de Básquet Femenino.

El encuentro se consolidó como un espacio de celebración de la gran familia del deporte carlospacense, poniendo en valor la identidad local, el esfuerzo y orgullo de acompañar a quienes representan a Villa Carlos Paz en competencias locales, provinciales, nacionales e internacionales.

Durante la ceremonia, se reconoció a deportistas de 63 disciplinas, destacando no solo los resultados deportivos, sino también los valores, la constancia y la pasión que cada uno aporta al crecimiento del deporte en la ciudad.

Asimismo, se entregaron plaquetas, menciones y premios especiales, entre ellos: trayectoria deportiva, esfuerzo deportivo, ejemplo deportivo, Premio Santiago Tombolini, institución deportiva, promesa deportiva, equipo del año, entrenador del año y las máximas distinciones Falucho de Oro, Plata y Bronce, que generaron momentos de profunda emoción entre los presentes.

La Fiesta del Deporte volvió a demostrar que el deporte en Villa Carlos Paz es mucho más que competencia: es pertenencia, unión y orgullo compartido.

 

Todos los ganadores

 

Premio Trayectoria: Oscar Civalero

Premio Promesa Deportiva: Gastón Ramírez

Premio Santiago Tombolini: Morena Orellano

Premio Institución Deportiva del Año: Club de Pesca

Premio Ejemplo Deportivo: Norberto Ruesch

Premio Entrenador del Año: Aldo Rodríguez

Premio Equipo del Año: categoría Sub 13 del club Sportivo Bolívar

Premio Identidad Carlospacense: Pedro Navarro

Falucho de Bronce: Kiara Miró

Falucho de Plata: Chiara Ferretti

Falucho de Oro:  Bianca Garibaldi

Remo femenino: Agustina Mamani

Remo Masculino: Liam Zapata

Taekwondo Femenino: Catalina Chena

Taekwondo Masculino Norberto Ruesch

Rugby Femenino: Sofía Guerrero

5 Rugby Masculino: Ignacio Pavese

Escalada Femenino: Aimara Baldasare

Escalada Masculina: Aran Nogueras

Karate Femenino Victoria Bernardi

Karate Masculino: Valentín Quiroga

Kickboxing Femenino: Janet Laclau

Kickboxing Masculino: Matías Adrover

Jiu Jitsu Femenino: Tatiana Capurro,

Jiu Jitsu Masculino: Horacio Romero

Automovilismo Femenino  Magdalena Manochi.

Automovilismo Masculino: Rubén García,

Motociclismo Masculino: Juan Piermarini

Karting: Salvador Echarri,

Básquet Femenino: Kiara Miró

Básquet Masculino Martiniano Bianchini

Hockey Femenino: Manuela Buzzurro,

Hockey Masculino: Tiziano Barale

Futsal Femenino: Rocio Pereyra

Futsal Masculino Nicolás Bazán

Handball Femenino: Virginia Forza

Handball Masculino: Diego Flandin,

Vóley Femenino: Bianca Garibaldi,

Vóley Masculino Matias Corzo

Ciclismo Femenino Catalina Calderón

Ciclismo Masculino Pablo Cavallaro

Atletismo Femenino: Silvia Quevedo

Atletismo Masculino: Elías Acevedo,

Trail Femenino Anabella Mignino

Trail Masculino Agustín Pérez

triatlón Femenino: Ana Paula Brouwer de Koning

Padel Femenino: Marcela Keselman

Padel Masculino Tomás Luna,

Equitación Femenina: Francina Angelini Schueri

Bochas: Humberto Pizarro.

Gimnasia Artística Femenina: Julieta Ormaechea.

Fisicoculturismo Femenino: Vanesa Sanabria

Fisicoculturismo Masculino: Guillermo Cardona

Golf Femenino: Antonella Periotti Omisolo

Natación Femenina Indyana Miró

Natación Masculina: Santino Mina

OCR Femenina: Nancy Goerke

OCR Masculina: Manuel Roca

Patín: Azul Tucci

Fútbol Femenino: Eliana Capdevila

Fútbol Masculino: Bruno Zapelli

Pelota Paleta Masculino: Juan Guirado

Pelota Paleta Femenina: Dalma Paz

Tenis Femenino: Florencia Leone

Tenis Masculino: Ignacio Ibáñez

Boxeo Femenino: María Laura Gigena.

Boxeo Masculino: Santiago Cáceres

Crossfit Femenino: Aldana Chiavassa

Crossfit Masculino:  Juan Toté

Náutica Femenina: Chiara Ferretti

Náutica Masculina: Joaquín Reutemann

Ajedrez: Alejandro Gómez

Roller: Lupe Costoya

Pesca: Francisco Buttini

MMA: Ignacio Pérez

BMX Freestyle Masculino: Juan Pablo Pereyra

BMX Freestyle Femenino: Francesca Civalero

Skate: Bruno Pautasso

Canotaje: Agustín Biderbust, Thomás Miró, Ivo Srjlan

