Bianca Garibaldi se quedó con el “Falucho de Oro”
Fiesta del Deporte: premiaron a deportistas de 63 disciplinas
Villa Carlos Paz. Organizada por la Agrupación de Periodistas Deportivos de la ciudad y la Secretaría de Turismo e Innovación, Cultura y Deportes de la Municipalidad de Villa Carlos Paz, la ciudad vivió ayer una noche cargada de emoción con la 35º Edición de la Fiesta del Deporte – Premios Falucho 2025, evento que cumplió 35 años y se en el Espacio Mónaco, con una amplia convocatoria de deportistas, familias, instituciones y vecinos.
La voleibolista Bianca Garibaldi fue la gran ganadora de la noche tras quedarse con el “Falucho de Oro”. La plata fue para Chiara Ferreti, que había ganado la categoría Naútica Femenina, mientras que el bronce se lo llevó Kiara Miró, triunfadora en la categoría de Básquet Femenino.
El encuentro se consolidó como un espacio de celebración de la gran familia del deporte carlospacense, poniendo en valor la identidad local, el esfuerzo y orgullo de acompañar a quienes representan a Villa Carlos Paz en competencias locales, provinciales, nacionales e internacionales.
Durante la ceremonia, se reconoció a deportistas de 63 disciplinas, destacando no solo los resultados deportivos, sino también los valores, la constancia y la pasión que cada uno aporta al crecimiento del deporte en la ciudad.
Asimismo, se entregaron plaquetas, menciones y premios especiales, entre ellos: trayectoria deportiva, esfuerzo deportivo, ejemplo deportivo, Premio Santiago Tombolini, institución deportiva, promesa deportiva, equipo del año, entrenador del año y las máximas distinciones Falucho de Oro, Plata y Bronce, que generaron momentos de profunda emoción entre los presentes.
La Fiesta del Deporte volvió a demostrar que el deporte en Villa Carlos Paz es mucho más que competencia: es pertenencia, unión y orgullo compartido.
Todos los ganadores
Premio Trayectoria: Oscar Civalero
Premio Promesa Deportiva: Gastón Ramírez
Premio Santiago Tombolini: Morena Orellano
Premio Institución Deportiva del Año: Club de Pesca
Premio Ejemplo Deportivo: Norberto Ruesch
Premio Entrenador del Año: Aldo Rodríguez
Premio Equipo del Año: categoría Sub 13 del club Sportivo Bolívar
Premio Identidad Carlospacense: Pedro Navarro
Falucho de Bronce: Kiara Miró
Falucho de Plata: Chiara Ferretti
Falucho de Oro: Bianca Garibaldi
Remo femenino: Agustina Mamani
Remo Masculino: Liam Zapata
Taekwondo Femenino: Catalina Chena
Taekwondo Masculino Norberto Ruesch
Rugby Femenino: Sofía Guerrero
5 Rugby Masculino: Ignacio Pavese
Escalada Femenino: Aimara Baldasare
Escalada Masculina: Aran Nogueras
Karate Femenino Victoria Bernardi
Karate Masculino: Valentín Quiroga
Kickboxing Femenino: Janet Laclau
Kickboxing Masculino: Matías Adrover
Jiu Jitsu Femenino: Tatiana Capurro,
Jiu Jitsu Masculino: Horacio Romero
Automovilismo Femenino Magdalena Manochi.
Automovilismo Masculino: Rubén García,
Motociclismo Masculino: Juan Piermarini
Karting: Salvador Echarri,
Básquet Femenino: Kiara Miró
Básquet Masculino Martiniano Bianchini
Hockey Femenino: Manuela Buzzurro,
Hockey Masculino: Tiziano Barale
Futsal Femenino: Rocio Pereyra
Futsal Masculino Nicolás Bazán
Handball Femenino: Virginia Forza
Handball Masculino: Diego Flandin,
Vóley Femenino: Bianca Garibaldi,
Vóley Masculino Matias Corzo
Ciclismo Femenino Catalina Calderón
Ciclismo Masculino Pablo Cavallaro
Atletismo Femenino: Silvia Quevedo
Atletismo Masculino: Elías Acevedo,
Trail Femenino Anabella Mignino
Trail Masculino Agustín Pérez
triatlón Femenino: Ana Paula Brouwer de Koning
Padel Femenino: Marcela Keselman
Padel Masculino Tomás Luna,
Equitación Femenina: Francina Angelini Schueri
Bochas: Humberto Pizarro.
Gimnasia Artística Femenina: Julieta Ormaechea.
Fisicoculturismo Femenino: Vanesa Sanabria
Fisicoculturismo Masculino: Guillermo Cardona
Golf Femenino: Antonella Periotti Omisolo
Natación Femenina Indyana Miró
Natación Masculina: Santino Mina
OCR Femenina: Nancy Goerke
OCR Masculina: Manuel Roca
Patín: Azul Tucci
Fútbol Femenino: Eliana Capdevila
Fútbol Masculino: Bruno Zapelli
Pelota Paleta Masculino: Juan Guirado
Pelota Paleta Femenina: Dalma Paz
Tenis Femenino: Florencia Leone
Tenis Masculino: Ignacio Ibáñez
Boxeo Femenino: María Laura Gigena.
Boxeo Masculino: Santiago Cáceres
Crossfit Femenino: Aldana Chiavassa
Crossfit Masculino: Juan Toté
Náutica Femenina: Chiara Ferretti
Náutica Masculina: Joaquín Reutemann
Ajedrez: Alejandro Gómez
Roller: Lupe Costoya
Pesca: Francisco Buttini
MMA: Ignacio Pérez
BMX Freestyle Masculino: Juan Pablo Pereyra
BMX Freestyle Femenino: Francesca Civalero
Skate: Bruno Pautasso
Canotaje: Agustín Biderbust, Thomás Miró, Ivo Srjlan