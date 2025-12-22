Fútbol femenino: Belgrano ganó el Trofeo de Campeones y clasificó a la Libertadores

San Francisco. El plantel de fútbol femenino de Belgrano le ganó ayer por penales 4 a 2 a Newell’s en San Francisco para quedarse con Trofeo de Campeones y clasificar por primera vez a la Copa Libertadores. El partido se disputó en el estadio Juan Pablo Francia desde las 19.30.

Es la primera vez que un equipo del interior del país logra ese privilegio, marcando un antes y un después en la historia del fútbol femenino

Noticias Relacionadas Histórico: las chicas de Belgrano se consagraron campeonas nacionales

Desde el pitazo inicial Belgrano salió decidido a hacerse dueño del partido, moviendo la pelota con criterio y plantándose en campo rival desde el arranque. En los primeros minutos impuso intensidad y presión alta, y estuvo cerca de abrir el marcador con una acción que cruzó el área sin que nadie pudiera empujarla.

Con el correr del primer tiempo, el equipo cordobés siguió intentando romper el fondo rival. Victoria Arrieto se animó a probar desde afuera y obligó a una buena respuesta de Rengifo, mientras empezaba a tomar protagonismo en el medio para ordenar el juego y sostener la posesión.

Newell’s apostó a replegarse y le costó salir del asedio. Belgrano buscó lastimar con gambetas y envíos largos, pero falló en la puntada final. Recién sobre el cierre de la etapa inicial la Lepra logró arrimarse, aunque sin generar peligro real.

En el segundo tiempo, el Pirata volvió a tener la más clara apenas arrancó. Tras una variante en el equipo, Alaides Paz quedó de frente al arco y Fontán salvó sobre la línea. Minutos después, la misma jugadora volvió a aparecer, pero su intento terminó chocando contra una defensora, manteniendo el marcador sin cambios.

El tramo final mostró a Belgrano jugado al ataque. La entrenadora rompió el esquema al sacar una defensora para sumar peso ofensivo, dejando en claro que el empate no alcanzaba. Del otro lado, Newell’s empezó a sentir el desgaste del parate y apostó a bajar el ritmo para aguantar el resultado.

El cierre fue tenso y cargado de nervios. Hubo una expulsión por una acción antideportiva detectada por la asistente y el partido terminó sin goles, estirando la definición a los penales.

Para Belgrano fue una noche especial, que quedó marcada como histórica, con Agustina Sánchez como una de las grandes protagonistas al ganarle por penales a la Lepra por 4 a 2.

El Trofeo de Campeones no solo define un título: el equipo que gane será el primer representante del interior en la Copa Libertadores femenina. Hasta ahora, los cupos argentinos siempre habían quedado en manos de equipos de Buenos Aires, como Boca y San Lorenzo, que disputaron la edición 2025.

La próxima Libertadores se jugará entre el 26 de julio y el 2 de agosto de 2026, en una sede que la Conmebol definirá más adelante.