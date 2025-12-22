Las postales de la Fiesta del Deporte, Carlos Paz y sus embajadores

Premios Falucho 2025
Las postales de la Fiesta del Deporte, Carlos Paz y sus embajadoresLa ciudad vivió una noche inolvidable donde se premiaron a 63 deportistas de distintas disciplinas.
La ciudad de Villa Carlos Paz vivió una noche cargada de emoción con la 35º Edición de la Fiesta del Deporte 2025, evento que cumplió 35 años y se desarrolló el pasado sábado 20 de diciembre en el Espacio Mónaco, con una amplia convocatoria de deportistas, familias, instituciones y vecinos.
El encuentro se consolidó como un espacio de celebración de la gran familia del deporte carlospacense, poniendo en valor la identidad local, el esfuerzo y orgullo de acompañar a quienes representan la ciudad en competencias locales, provinciales, nacionales e internacionales.
Durante la ceremonia, se reconoció a deportistas de 63 disciplinas, destacando no solo los resultados deportivos, sino también los valores, la constancia y la pasión que cada uno aporta al crecimiento del deporte en la ciudad.
Asimismo, se entregaron plaquetas, menciones y premios especiales, entre ellos: trayectoria deportiva, esfuerzo deportivo, ejemplo deportivo, Premio Santiago Tombolini, institución deportiva, promesa deportiva, equipo del año, entrenador del año y las máximas distinciones Falucho de Oro, Plata y Bronce, que generaron momentos de profunda emoción entre los presentes.
Las postales de una noche inolvidable.