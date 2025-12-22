Las postales de la Fiesta del Deporte, Carlos Paz y sus embajadores

La ciudad de Villa Carlos Paz vivió una noche cargada de emoción con la 35º Edición de la Fiesta del Deporte 2025, evento que cumplió 35 años y se desarrolló el pasado sábado 20 de diciembre en el Espacio Mónaco, con una amplia convocatoria de deportistas, familias, instituciones y vecinos.

El encuentro se consolidó como un espacio de celebración de la gran familia del deporte carlospacense, poniendo en valor la identidad local, el esfuerzo y orgullo de acompañar a quienes representan la ciudad en competencias locales, provinciales, nacionales e internacionales.

Durante la ceremonia, se reconoció a deportistas de 63 disciplinas, destacando no solo los resultados deportivos, sino también los valores, la constancia y la pasión que cada uno aporta al crecimiento del deporte en la ciudad.

Asimismo, se entregaron plaquetas, menciones y premios especiales, entre ellos: trayectoria deportiva, esfuerzo deportivo, ejemplo deportivo, Premio Santiago Tombolini, institución deportiva, promesa deportiva, equipo del año, entrenador del año y las máximas distinciones Falucho de Oro, Plata y Bronce, que generaron momentos de profunda emoción entre los presentes.

Las postales de una noche inolvidable.