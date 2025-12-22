Matías Rossi logró un título histórico en el TC 2000

La voz quebrada de Matías Rossi fue una señal de descarga luego de lograr su sexto título en el TC 2000. Fue luego de ser tercero en Junín a bordo del Toyota Corolla Cross, que representa la primera consagración del segmento de autos SUV en la categoría. El Misil de Del Viso quedó a un cetro del récord máximo que ostenta el recordado Juan María Traverso.

Rossi llegó como líder del campeonato y su único rival era su compañero de equipo en el Toyota Gazoo Racing Argentina, Emiliano Stang. El bonaerense tuvo un panorama a favor sobre el joven entrerriano, quien no obstante cumplió con una gran temporada.

El drama estuvo presente todo el fin de semana, primero por la lluvia en la mañana del sábado ante una clasificación que obligó al cambio de motor en el coche de Rossi por problemas en la presión de aceite y la definición se estiró al domingo.

En carrera, Matías partió cuarto y Stang, sexto. El de Crespo tuvo un buen avance en el comienzo, pero la rotura del neumático delantero derecho lo retrasó. Debió pasar por los boxes a reemplazar la goma y regresó a pista en la última posición. Esto facilitó el cetro de Rossi cuyo tercer puesto final le alcanzó para coronarse.

Esta fue la sexta corona de Matías Rossi en el Turismo Competición 2000: 2006, 2007, 2011, 2013, 2020 y 2025. Las dos primeras con Chevrolet y el resto con Toyota. Quedó a un cetro de alcanzar el récord del Flaco Traverso, con quien tuvo una gran relación, en especial en los últimos años del recordado ídolo cuando volvió a estar ligado a la marca japonesa con la que corrió en dicha categoría entre 2000 y 2002.

El de este domingo es el undécimo título nacional de Rossi: 6 en TC 2000 (2006, 2007, 2011, 2013, 2020 y 2025), 1 en el TC (2014), 2 en Top Race (2019 y 2020), 1 en la Clase 3 de Turismo Nacional (2014) y 1 en la Fórmula Súper Renault (2002).