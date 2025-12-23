Se definieron los 47 clasificados a la Copa Libertadores

Paraguay. La Copa Libertadores 2026 comienza a perfilar un panorama competitivo sin precedentes, con Boca Juniors como único club argentino cabeza de serie y un cuadro de rivales potenciales que proyecta desafíos de máxima exigencia. Con la final ya pautada para el 28 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo, el torneo ya cuenta con los 47 equipos que participarán en la próxima edición, de los cuales 32 accederán a la fase de grupos. El último cupo que restaba definirse lo logró Nacional Potosí que goleó a Bolívar en la final de la Copa Bolivia y entrará en la segunda ronda de la fase previa, en la que Argentinos Juniors también deberá competir para integrar el cuadro principal.

De cara al sorteo de grupos, que se celebrará durante la semana del 18 de marzo, Boca Juniors observa con atención sus posibles futuros adversarios. La fase regular iniciará el 7 de abril y se extenderá hasta fines de mayo. Esta edición estará marcada por la distribución singular de los representantes argentinos: Boca figura en el bombo 1, mientras que Lanús —campeón de la Copa Sudamericana— y Estudiantes de La Plata —reciente campeón del Torneo Clausura— ocuparán lugares en el bombo 2. Por su parte, Rosario Central, vencedor de la Tabla Anual, ingresará en el bombo 3, y tanto Platense, campeón del Torneo Apertura, como Independiente Rivadavia, ganador de la Copa Argentina, figuran en el bombo 4.

El trayecto argentino se completa con Argentinos Juniors, que buscará abrirse paso desde la fase 2, enfrentando en primera instancia a Barcelona de Guayaquil. Si logra superar el repechaje y alcanzar la fase 3, sumará su nombre al bombo 4 junto a otros argentinos.

La configuración de los bombos, ya oficializada por la Conmebol, incrementa las posibilidades de choques entre equipos argentinos y adversarios de renombre sudamericano. Un escenario que preocupa especialmente a Boca es la chance de caer en un “grupo de la muerte”. Desde el bombo 2, sobresale Corinthians, último campeón de la Copa de Brasil, quien por su posición en el ranking Conmebol se perfila como el rival más incómodo entre las opciones brasileñas.

Por el lado de los equipos asignados al bombo 3, los cuadros colombianos ofrecen el mayor nivel de dificultad, con Junior de Barranquilla (campeón del Torneo Finalización) e Independiente Santa Fe (campeón del Apertura) encabezando la lista de amenazas potenciales.

En cuanto al bombo 4, la situación se presenta aún más desafiante. La presencia de clubes como Botafogo o el propio Argentinos Juniors, según la llave del repechaje, podría elevar el grado de dificultad de cualquier grupo, dado que estos equipos aún pueden enfrentarse entre sí en la fase 3 antes de ingresar oficialmente.

La ausencia de River Plate en la edición 2026 —hecho que se produce luego de más de una década de participaciones consecutivas— y el regreso de Boca tras dos años sin disputar el torneo, marcan un giro en la representación nacional. El título obtenido por Lanús en la Sudamericana permitió a la Argentina acceder a un cupo adicional, situando en siete el número total de clubes que aspiran a la gloria continental.

El calendario oficial de la competencia arranca el 2 de febrero con la fase 1 preliminar, cuyas definiciones llegarán en marzo, y prevé para mediados de año el inicio de la etapa eliminatoria: la ronda de octavos se sorteará en la semana del 6 de junio y los cruces se desarrollarán entre el 11 y el 20 de agosto; los cuartos, del 8 al 17 de septiembre; las semifinales, del 14 al 22 de octubre. Todo el certamen culminará con la gran final el 28 de noviembre en la capital uruguaya.