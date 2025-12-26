Doha. Cinco jugadores lideran el Mundial de Ajedrez Rápido que se disputa en Doha cumplidas las primeras 5 rondas. Magnus Carlsen (número uno del mundo), Erjun Erigaisi, Maxime Vachier-Lagrave, Vladislav Artemiev y D Gukesh (actual campeón mundial) suman 4,5 puntos.

En cuanto a los argentinos, el GM Alan Pichot (naturalizado español) marcha en el puesto 26, con 3,5 puntos, mientras que el prodigio y MI Faustino Oro, de solo 12 años, se encuentra en la posición número 156, con 2 puntos.

En cuanto a la competencia femenina, cumplidas 4 rondas es liderada por la china Jiner Zhu, que lleva 4 puntos. Mientras que la joven jugadora argentina Candela Guecamburu se encuentra en el puesto 97, con 1,5 puntos.