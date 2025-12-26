Con participación argentina, arrancan los mundiales de ajedrez rápido y blitz

Doha. La ciudad de Doha, Qatar, recibirá a partir de este viernes los Mundiales de Rápidas y Blitz de ajedrez, en el que la principal figura es el noruego Magnus Carlsen, número uno del ránking mundial, ganador de cinco y ocho títulos en sendas modalidades, respectivamente, y que aspira a seguir agrandando su leyenda sobre el tablero.

En esta ocasión, la delegación argentina estará integrada por dos de sus mejores estrellas con proyección internacional: el niño Faustino Oro -plusmarca mundial en precocidad en lograr el título de maestro internacional (en 2024), poseedor de dos normas de gran maestro y el ajedrecista que a más temprana edad superó los 2500 puntos de Elo (sistema de puntaje en el ranking del ajedrez)-, y la joven gran maestra femenina Candela Belén Francisco Guecamburu, de 19 años -que posee los títulos de ex campeona mundial juvenil (en 2023) y el bicampeonato Continental de las Américas (en 2023 y en 2025), respectivamente-.

También será parte de la competencia el gran maestro argentino naturalizado español Alan Pichot.

El campeonato, organizado por la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE), reúne hasta el próximo martes 30 a 250 jugadores de 65 países en la competición abierta y a 140 participantes en la categoría femenina en las dos modalidades que conviven con el ajedrez clásico.

La primera parte del torneo será la prueba de rápidas, con la final el día 28, y en la jornada siguiente, empezarán las partidas de blitz, con el desenlace el 30.

En rápidas, donde cada jugador dispone de quince minutos, a los que se van añadiendo diez segundos por movimiento, Carlsen acumula cinco títulos, el último en 2023.

En blitz, una variante donde las partidas son de tres minutos por competidor, con dos segundos de incremento por cada jugada, Carlsen ha sido también el gran dominador, con ocho títulos, de los que tres han sido consecutivos en las últimas ediciones y el primero, en 2009.

En el campeonato femenino, la china Ju Wenjun aspira a lograr la triple corona después de que conquistara el Mundial clásico por quinta vez hace un año ante su compatriota Tan Zhongyi, presente en Doha. Ju, de 34 años, es la vigente campeona de blitz y ganó el de rápidas en 2017 y 2018.