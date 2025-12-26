Messi viaja a Uruguay por una invitación muy especial de Luis Suárez

Buenos Aires. El capitán de la selección argentina, Lionel Messi, pasará los últimos días de 2025 en Uruguay para asistir a un evento privado de gran significado familiar. Según informó el diario El País de Uruguay, la Pulga se trasladará desde su ciudad natal, Rosario, tras celebrar la Navidad, con el objetivo de participar en el cumpleaños número 15 de Delfina Suárez, la hija mayor de su amigo y compañero de equipo, Luis Suárez.

La relación entre Messi y Suárez se remonta a 2014, cuando el delantero uruguayo arribó al Barcelona. Desde entonces, ambas familias han construido un lazo que trasciende el fútbol y se sostiene en la cotidianeidad. Actualmente, los dos futbolistas defienden la camiseta del Inter Miami en la MLS de Estados Unidos, prolongando una sociedad deportiva y personal que comenzó en Europa y que hoy se mantiene vigente en América.

El Pistolero ya se encuentra en Uruguay después de obtener el título de la MLS junto al equipo estadounidense. La celebración de los 15 años de Delfina Suárez se realizará el fin de semana en Villa Domus, una exclusiva chacra situada en el departamento de Canelones. Este lugar ha sido elegido anteriormente para bodas de ex jugadores de la selección uruguaya, como Diego Forlán y Fernando Muslera (actual arquero de Estudiantes de La Plata).

Se espera la presencia de otras figuras del fútbol internacional en la fiesta, tanto ex futbolistas como jugadores en actividad. Según el rotativo uruguayo, el evento reunirá a varios protagonistas de primer nivel, lo que refuerza el carácter privado y exclusivo de la celebración.

Messi y Suárez también comparten en Uruguay el proyecto Deportivo LSM, un club que compite en los torneos oficiales de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y que en 2025 logró el ascenso a la tercera categoría. Fuentes del club le confirmaron a dicho medio que el argentino no tiene previsto participar en actividades relacionadas con el equipo durante su visita, centrando su estancia en el ámbito familiar y personal.