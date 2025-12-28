Imparable: Carlsen ganó por sexta vez el mundial de ajedrez rápido

Doha. El número uno del mundo y para muchos el mejor de la historia del ajedrez, el Gran Maestro noruego Magnus Carlsen, de 35 años, volvió a demostrar su dominio en la élite del juego ciencia al ganar hoy su sexta corona en el Mundial de Rápidas que se disputó en Doha, Qatar.

En esta variante del juego las partidas se desarrollan a 15 minutos por jugador más 10 segundos adicionales por movimiento).

A pesar del algún traspié en la mitad de la competencia, Carlsen hizo la proeza de ganar en las últimas rondas cinco partidas seguidas y empatar la 13ª y última, con una actuación casi perfecta, para coronarse campeón con 10,5 puntos.

Un título mundial, el 19º (sumando las modalidades clásica, rápida y relámpago), que podría aumentar a 20º a partir de este lunes si ganase la competición relámpago (3 minutos más 2 segundos adicionales por movimiento), en la que nuevamente es favorito.

Con 35 años, un palmarés casi inigualable y habiendo estrenado paternidad hace tres meses, cualquier deportista podría relajarse y no sufrir si una partida no transcurre como debiera. Pero no Carlsen. Tras perder con Artemiev, el número uno del mundo salió casi corriendo de la sala de juego y dio un manotazo a un cámara que andaba tras él. Era una forma de mostrar su frustración después de dos empates seguidos -Erigaisi y Vachier Lagrave- y una derrota.

A partir de ese momento, todo fue diferente. Carlsen activó el modo campeón y ganó a Sargsyan (Armenia), Robson (Estados Unidos), Sarana (Serbia), Niemann (Estados Unidos), Erdogmus (Turquía) y entabló con Giri (Holanda).

Goryachkina se coronó entre las mujeres

Enel torneo femenino, la rusa Alexandra Goryachkina, de 27 años y sexta en el ránking mundial de ajedrez clásico, llegó empatada con la china Zhu a 8,5 puntos después de las once rondas previstas, por lo que se jugaron el título en la muerte súbita.

En las dos partidas con las que se dilucidaron el campeonato, la jugadora rusa venció en la primera y firmó tablas en la segunda con la china, de 23 años y dos del ránking mundial clásico.

Goryachkina sucede en el palmarés a la india Humpy Koneru, vencedora el año pasado en la edición celebrada en Nueva York.

La china Ju Wenjun, actual campeona del mundo de ajedrez clásico y blitz, aspiraba a lograr la triple corona, pero no tuvo una buena actuación en el campeonato y finalizó en el puesto 37, por lo que no pudo reeditar los títulos conseguidos en 2017 y 2018 en rápidas.

Brillante actuación de Faustino Oro

Finalmente, en cuanto a los argentinos, el Maestro Internacional Faustino Oro (de solo 11 años) y el Gran Maestro Internacional naturalizado español Alan Pichot (27 años) cumplieron una buena actuación y terminaron con 7 puntos, un muy buen resultado teniendo en cuenta la calidad de rivales que enfrentaron.

Es especialmente increíble lo logrado por Oro, quien a pesar de ser todavía un niño, tuvo actuaciones brillantes antes jugadores de élite.

Once de sus trece rivales en Doha eran en teoría más fuertes que él. Pero Fausti no sólo ganó a los dos más débiles, el sirio Fandi y el kazajo Sapénov, sino también al ruso Najer y al indio Harikrishna; e hizo tablas nada menos que con el azerbaiyano Mamediárov, el estadounidense Leinier Domínguez, el alemán Keymer, el armenio Martyrosián, el belga Dardha y el indio Narayanan. Perdió con dos grandes estrellas, los estadounidenses So y Aronián, y en la última ronda frente al húngaro Kozak cometió un error en una posición ganadora y luego rechazó tablas y acabó perdiendo.